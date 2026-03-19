善通寺市議会で香川県で初めての電子投票条例が制定されました。早ければ、今年夏に予定されている香川県知事選挙で実施されます。

【写真を見る】善通寺市で電子投票条例案を全会一致で可決 香川県では初の制定「選挙業務の効率化・IT化は不可避」【香川】

電子投票を巡っては、大阪府四條畷市がおととし12月に市長選挙などで実施しています。大きなトラブルがなかったことから、善通寺市でも導入に向けて今議会で議員や市長の選挙を電子投票で実施する条例案を審議してきました。

これを受けたきょう（19日）の議会で条例案は全会一致で可決され、香川県で初となる電子投票条例が制定されました。

（辻󠄀村 修善通寺市長）

「将来を見すえて人員がかかる、経費がかかる選挙の業務について、効率化・IT化を図ることは不可避と考えております」

香川県でも、夏に予定されている県知事選挙での実施に向けて条例の制定を含め検討を始めるとしています。

また、きょう（19日）の市議会では、職員への言動がハラスメント行為にあたるとして問題となっていた中村晋章市議に対し、辞職勧告決議が行なわれ可決されています。