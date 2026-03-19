3月18日、俳優の吉沢亮がマクドナルドのCMに出演することが発表された。CM内で見せた “ある動作” が、朝ドラファンの間で話題になっている。

吉沢が出演するのは、マクドナルドの新商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」のCM。

「春の期間限定メニュー『てりたまバーガー』の新商品で、24日からCMが全国放送されます。ハンバーガーを購入した吉沢さんが、桜の花びらが舞う道を軽やかにスキップしているのを会社の後輩に見つかって話しかけられると、『てりたまを買ってウキウキなんです』と笑顔を見せる内容になっています」（スポーツ紙記者）

新CMはマクドナルド公式Xでも公開され、新商品に心躍らせる吉沢の姿が好評だ。一方で、Xでは

《スキップができるようになった錦織さんの世界線を見ているようで幸せ〜》

《錦織さん、スキップ上手ならはったね》

《ばけばけの錦織とは違い、吉沢亮はちゃんとスキップできることを日本国民に知らしめるマック流石だな》

など、“スキップ” に注目する声があがっている。吉沢は放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演したが、その役柄と重ね合わせたようだ。

「明治時代に来日した作家のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）とその妻の松野トキ（郄石あかり）夫婦を描いた同作で、吉沢さんはヘブンの友人で英語教師の錦織友一役を演じました。錦織は松江随一の秀才で、冷静で面倒見もよく非の打ちどころがない人物ですが、なぜかスキップができない設定です。

作中では、吉沢さんが膝を曲げず、すり足のように歩く姿を披露しましたが、マクドナルドのCMでは打って変わって軽やかなステップを踏んでいたため、微笑ましく見る人も多かったようです。

また、このCMには、旅館の女中でヘブンの世話をするウメ役を演じた野内まるさんが、吉沢さんの後輩社員という設定で出演しており、朝ドラファンを喜ばせたようです」（芸能記者）

吉沢は2024年12月、酒に酔って自宅マンションの隣室に侵入し、警視庁から任意で事情聴取されたとして、所属事務所が謝罪した（のちに書類送検され、不起訴）。人気俳優の不祥事は世間に衝撃を与えたが、2025年6月の主演映画『国宝』が興行収入200億円を超える大ヒットを記録し、騒動のイメージを塗り替えた。俳優として評価を高め、CMでも変化が起きている。

「酒の不祥事とあって、アサヒビールのCMは即座に降板になりました。ただ、“国宝ブーム” もあってか、その後、任天堂、みずほ銀行、英語学習教材会社『スピークジャパン』のCMなどに起用されています。

とくに、銀行はタレントを広告に起用するうえで、クリーンなイメージを重視するとされており、騒動後に起用されたことは大きいでしょう。『国宝』のヒットがあったとはいえ、不祥事から1年で、騒動前よりオファーが増えつつあり、“逆転” しているようです」（同）

“国宝” 級の人気で、CM需要が途切れなさそうだ。