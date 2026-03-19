&TEAM・HARUA、estスペシャルパートナーに就任！『MAQUIA』掲載カット＆動画を公開

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&TEAMのHARUAが、花王“est（エスト）”のスペシャルパートナーに就任した。

■『MAQUIA』公式インスタグラムでスペシャルライブ開催決定

就任を記念して、3月21日発売の美容雑誌『MAQUIA（マキア）』5月号にestスペシャルパートナーとして登場。また、3月19日21時から『MAQUIA』公式インスタグラムにてスペシャルライブを開催することも決定した。

また、HARUAがスペシャルパートナーに就任したことを記念し、est with HARUAスペシャルステッカーが付いた特別なセットが数量限定で発売される。

■&TEAM・HARUA コメント

■書籍情報

2026.03.21 ON SALE

『MAQUIA』2026年5月号

■【画像】『MAQUIA』2026年5月号掲載カット他

■【画像】&TEAM・HARUA アーティスト写真

■【画像】『MAQUIA』公式Instagramの投稿

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