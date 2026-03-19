最大35%オフになる切符の買い方とは！？ネット予約サービスをうまく使ってお得に乗車しよう！【図解 鉄道の話】

ネット予約サービスをうまく使ってお得に乗車しよう！早めにネットで予約をすれば最大35%オフにも！？

事前予約でお得に乗れることも！

きっぷの対面販売を行っているJRのみどりの窓口が続々と閉鎖されているというニュースを聞いたことがあるかもしれませんが、きっぷ購入を窓口ではなくインターネットで行うことが主流になりつつあります。鉄道会社がそれぞれ独自のネット予約サービス（えきねっと、スマートEXなど）を運営しており、オンライン予約が可能となっています。窓口に並ぶ必要のないネット予約対応の券売機だけでなく、きっぷを受け取らずに交通系ICカードに紐づけてチケットレスで新幹線に乗車することも可能です。また、在来線の特急券についてもチケットレスのエリアが広がっています。

意外と知られていないのが、ネット予約サービスで早めに予約すると、安く乗れる可能性があるということです。たとえば、JR東日本が運営する「えきねっと」のサービスで「えきねっとトクだ値」というものがあり、当日までの申し込みで５～２０%OFF、１３日前までで２５～３０%OFFで乗車可能な商品もあります。利用区間や申込期日等の制限はあるものの、うまく利用すればお得に乗車できます。ただし、割引で発売する座席数は限りがあり、土日などの人気の時間帯は即売り切れになることもあるので要注意です。

ネット予約の流れ

①会員登録

②申し込み

③決済

※きっぷを発券する場合④きっぷの受け取り

⑤乗車

※チケットレスサービスの場合④乗車

ネット予約では、乗りたい列車や乗りたい区間、乗りたい時間などが、窓口や発売機に並ぶことなくインターネット上で簡単に決められます。

早めにネット予約すればお得に乗車できる

JR東日本の「お先にトクだ値」のほか、JR東海、JR西日本、JR九州の「EX早特」「スーパー早特きっぷ」などの事前予約による割引サービスがあります。

・利用区間 東京→仙台※「やまびこ」の場合

・通常料金：10890円がお先にトクだ値で7610円（３０%OFF）

・利用区間 東京→新潟※「とき」の場合

・通常料金：10560円がお先にトクだ値で7380円（３０%OFF）

・利用区間 東京→金沢※「かがやき」の場合

・通常料金：14180円がお先にトクだ値で9920円（３０%OFF）

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』 綿貫 渉