第1子を妊娠中の経済キャスター、瀧口友里奈（38）が19日までに自身のインスタグラムを更新し。臨月を迎えた近影を披露した。

「【緊急臨月SP！！妊娠・出産・育児を科学する”ママデミアクロス”スタート】臨月の中、収録しました」とYouTubeの撮影を行ったと明かすと、ふっくらとしたおなかの自身と、産婦人科医・宋美玄氏、生命科学研究者・高橋祥子氏の3ショットをアップ。

「改めて、映像で臨月の自分の姿を見るとびっくり 笑 出産直前だからこそ聞きたいこと！言いたいこと、、！皆さんから大変好評をいただいた前作に引き続き、素人（初妊婦）の瀧口が、生命科学研究者/株式会社TAZ 代表取締役社長 高橋祥子ちゃん 産婦人科医 丸の内の森レディースクリニック院長 宋美玄さん のお二人をお迎えしていっぱい話しました！」と説明し、「まず今夜は、臨月SP！！（どんなタイトルやねん、とは思いますが。笑）第一話、配信スタートです」などとアピールした。

「ちなみに、今回取り上げた『内診グリグリ』は収録後、受けましたが、噂通り痛すぎました、、。先が思いやられます 皆さん、パ、パワーをください…」などと記した。

日本テレビ系報道番組「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」などでコメンテーターを務めている瀧口は、東大卒で22年に東大大学院へ進学し昨年修了。SBI新生銀行社外取締役なども務める。22年に自身の会社「グローブエイト」を設立。私生活では16年に大学時代の先輩と結婚し、昨年10月、自身のSNSで第1子を妊娠していることを発表した。