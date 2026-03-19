UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 リバプールとガラタサライの第2戦が、3月19日05:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはフロリアン・ビルツ（MF）、ウーゴ・エキティケ（FW）、モハメド・サラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、バルシュ・ユルマズ（FW）、ガブリエル（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。リバプールのアレクシス・マクアリスター（MF）のアシストからドミニク・ソボスライ（MF）がゴールを決めてリバプールが先制。

ここで前半が終了。1-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

ガラタサライは後半の頭から2人が交代。ビクター・オシムヘン（FW）、サシャ・ボエ（DF）に代わりレロイ・サネ（MF）、ノア・ラング（FW）がピッチに入る。

51分リバプールが追加点。モハメド・サラー（FW）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに53分リバプールが追加点。ライアン・フラフェンベルク（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

60分、ガラタサライが選手交代を行う。ルーカス・トレイラ（MF）からユヌス・アクギュン（FW）に交代した。

62分リバプールが追加点。フロリアン・ビルツ（MF）のアシストからモハメド・サラー（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがこの試合はリバプールが4-0で勝利し、2試合合計スコアでも4-1で勝利した。

2026-03-19 07:10:20 更新