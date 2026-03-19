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授乳ママは知っておきたい、乳頭亀裂の激痛対策。助産師が「とんでもないアイテム」と絶賛した100均グッズとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人を出産した助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「【授乳ママ必見】痛くて仕方ない乳頭亀裂…100均で買える保護アイテム」と題した動画を公開。母乳育児中に多くの母親が経験する乳頭亀裂の激痛を、100円ショップで手に入る意外なアイテムで軽減する方法を紹介した。



動画でHISAKOさんは、授乳初期に起こりがちな乳頭亀裂のつらさについて「アレめっちゃ痛いよね」と共感を示した。服がこすれるだけで激痛が走り、授乳そのものが「拷問」のように感じられることもあるという。



そんな悩みを解決する「とんでもないアイテム」としてHISAKOさんが取り出したのは、なんと「排水口カバー」。これは自身が発見したのではなく、以前Web相談を受けた生後2カ月の赤ちゃんを育てる母親が実際に使っているのを見て「すごい！」と感銘を受けたアイデアだという。



使い方は、授乳が終わった後、亀裂が起きている乳頭に排水口カバーをかぶせ、ブラジャーで固定するだけ。これにより、授乳時以外の時間に乳頭が衣服などに直接触れてこすれるのを防ぎ、痛みを物理的に保護できると説明した。ワセリンなどの薬を塗った後でも、このカバーがあればブラジャーに薬が付着する心配もない。



HISAKOさんがこの方法を推奨する理由は、その安全性と機能性にある。紹介された排水口カバーの素材は、医療用の樹脂としても使われる「ポリプロピレン」。アレルギーを起こしにくく、肌に優しいという。また、金属ではないため、冬場に肌に当てても冷たくない点も利点だ。さらに、製品には細かい穴が開いているため通気性が良く、母乳が漏れても蒸れにくく、かぶれ防止にもつながるという。



100円ショップで安価に手に入り、衛生的にも手軽に交換できるこの方法は、高価な専用品に頼らずとも育児の悩みを解決できる一つの選択肢となるかもしれない。