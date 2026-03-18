病院につれていった際に、元保護猫がした「小さな抵抗」が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は16万回を超え、「嫌なのに暴れずに文句言うとか可愛すぎる」「にゅいーんとママさんに寄り添うのがたまらん」「怖いのに大人しくしていてお利口さんだね」といったコメントが寄せられました。

【動画：病院が怖くてママのそばから離れない猫…あまりにも可愛すぎる『小さな抵抗』】

怖がりなハクくんはお母さんの腕の中

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』に投稿されたのは、元保護猫の「ハク」くんが病院にワクチン注射を打ちに行ったときの一幕です。診察台に上がったハクくんは先生に見られるのが怖いのか、ママさんのそばを離れようとせず、ゼロ距離で寄り添っていたそう。

つぶらなお目々が恐怖に染まっているのとかわいらしいお耳が「イカ耳」になっているのを見て分かる通り、かなり怯えた様子だったんだとか。

病院の先生も恐怖に怯えているハクくんの様子を理解してか、「ごめんねー」と言いながらハクくんの健康状態をチェックします。まずは目の具合を見てから、その次は歯の状態。最後は口を開いて異常がないかの確認です。

ハクくんの“ささやかな抵抗”

なされるがままのハクくんは怖くてママさんから離れられず、ずっと寄り添っているよう。

恐怖のあまりここでハクくんが取った行動は…？

逃げるわけでも抵抗してパンチするわけでもなく、小さい声で「にゃーん」と鳴くだけのハクくん。怯えてるハクくんからしたら渾身の訴えだったのでしょうか、続けざまにもう一度鳴いたそう。

そして、ハクくんは現実を直視したくないという感情が溢れ出て、どこか遠くを見つめながらさり気なく主張をしていたといいます。本人は相当な恐怖に襲われているのでしょうが、現実逃避をしているハクくんの様子が可愛らしくてたまりません。

注射のお時間

ハクくんの恐怖も最高潮に達して来たところで運命の時は来てしまいます。そう「注射の時間」です。

怯えるハクくんにとっては緊張の瞬間だろう…。と、思っていたのですが、いつ刺されたかわからないくらいあっという間に終わってしまいました。恐怖に怯えながらも最後は大人しく注射を受け入れたハクくん。とってもお利口さんです。

恐怖のあまりに可愛い「小さな抵抗」を見せましたが、しっかりとやることはこなして無事に家に帰ることができたハクくんなのでした。

可愛すぎる小さな抵抗を見せてくれたハクくんには「でっかいのに甘えん坊でかわいい！」「ハクちゃんぬるーんと伸びるの面白いw」「ハクちゃん怖いのに本当に頑張ったね」「ママさんに苦労をかけないハクちゃん偉い！」「あんなにちっちゃかったハクくんが6kg超える大きさになって先生も驚くでしょうね」「病院ではママさんにくっついて赤ちゃんみたいで愛らしいです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』では、ハクくんの他にも先輩猫の「あお」くんもおり日常を仲良く過ごす姿が投稿されています。

ハクくん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！



写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のあお & ハク・シネマ」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。