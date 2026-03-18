鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第9話が3月22日夜9時から放送されます。

【写真】疑惑の「クジラ」はこの人

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

放送にさきがけ、『リブート』の第9話の予告動画を紹介します。

※以下3月22日放送予定のネタバレを含みます。

第9話あらすじ



(C)TBS

冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬（鈴木亮平）。しかし夏海は、なおも自分が“夏海”であることを認めようとしない。

そんな彼女に、早瀬は「早瀬として」、ひとりの夫として、そして拓海（矢崎滉）の父として、夏海への思いを涙ながらに語る。守れなかった後悔、愛していたという事実、そして今も消えない家族への願い。その真っ直ぐな言葉に、夏海の心は揺らぐ。

やがて夏海は涙ながらに謝罪し、早瀬を受け入れる。家族を守るためには、もはや合六（北村有起哉）を組織ごと潰すしかない。二人は壮絶な覚悟を胸に、合六へ宣戦布告する。

だが、その直後、合六は冷酷な報復に出る。手下をハヤセ洋菓子店へと差し向け、拓海を人質に取るのだった。急ぎ救出へ向かう早瀬と夏海。果たして、間に合うのか。

一方その頃、合六は裏で真北弥一（市川團十郎）と接触していた。二人の間で交わされる“ある約束”。それは、この抗争をさらに巨大な闇へと発展させるものだった。

追い詰められた早瀬は、警察の真北（伊藤英明）のもとを訪れ、協力を求める。そこで告げられたのは、警察内部に合六のスパイが潜んでいるという衝撃の事実。

敵は外だけではない。それぞれが合六を倒すために動き出す中、早瀬は、絶体絶命の窮地へと追い込まれていく。

家族のために命をかける夫婦のすべてを賭けた最終局面が、幕を開ける。

第9話の予告動画

港で夏海を抱き寄せる早瀬。「絶対に信頼できる味方がいる。こんなに心強いことはない」と夏海の目を見て、笑いかけます。

ところ変わって政治家・真北弥一の議員事務所。「この国をリブートしましょう。そのための100億円です」。真北はそう言うと、隣のソファに腰かけている合六と握手を交わしました。

次に映し出されたのは、警視庁監察官の真北正親。「合六と兄の弥一をまとめて逮捕できれば、早瀬さんを使えます」と早瀬に何かを持ち掛けている様子です。

動画の終盤、拓海の身に危険が。合六の手下が拓海の首元につかみかかろうとしているのです。闇の組織にさらわれてしまったのか、夏海は息子の身を案じて「助けてください。お願いします」と合六に懇願します。



(C)TBS

最後のシーンでは、電話で誰かと話をしている早瀬。「家族の人生を狂わせたお前を許さない」と語気を強めると、アーケードの屋根の上を駆け抜けている場面で予告動画は終わりました。