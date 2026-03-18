春休みのおでかけに♪松屋銀座「くまのプーさん展」開催｜原作デビュー100周年記念

2026年は、『くまのプーさん』の原作デビュー100周年を迎える年。これを記念して、今、東京都中央区の松屋銀座では「原作デビュー100周年記念 くまの​プーさん​展」が4月13日（月）までの期間限定で開催されています！

見どころ満載！ 「くまのプーさん展」

原作の雰囲気あふれる展示からスタート

『くまのプーさん』は、​イギリスの​作家A.A.ミルンが、息子クリストファー・ロビンと彼のぬいぐるみたちをモデルに描いた物語。

展示の前半は、A.A.ミルンと息子クリストファー・ロビンの写真や、貴重な原作の挿絵がずらりと並びます。

初期の繊細でやさしいタッチの世界観が楽しめて◎。

おなじみディズニーのプーさんとは少し雰囲気が違うので、お子さんといっしょに「ここが違うね」「おもしろいね」と話しながらまわるのもおすすめですよ。

100エイカーの森を再現！ ディズニー・​アニメーションのプーさんを堪能できるエリアも

展示の中盤以降は、赤シャツでおなじみ、ディズニー・​アニメーションのプーさんの世界が楽しめるエリア。

プーさんが住む、100エイカーの森を再現したコーナーもあって、アニメファンにはたまりません！

ポップでかわいい世界感に、子どもも大よろこびすること間違いなしですよ♪



迷っちゃう……充実のグッズコーナー

出口付近は、大充実の物販コーナーが広がっています。

愛くるしいぬいぐるみや……、



クッション、

キャップ、

ポストカードに絵本、

なんと小判まで（！）、様々な商品が並んでいます。イベント限定品もあるので、要チェック！

どれもこれもかわいくて、迷っちゃいますよ♪



「原作デビュー100周年記念 くまの​プーさん​展」、ぜひぜひ春休みにお子さんといっしょに足を運んでみてくださいね

INFO

「原作デビュー100周年記念 くまの​プーさん​展」



会場：松屋銀座 8階イベントスクエア

開催期間：2026年3月17日​（火）〜4月13日​（月）

公式サイト：https://matsuya-exhibition.com/pooh100-exhibition/