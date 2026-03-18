シャークニンジャは、風向きを自由にコントロールできるタワー型扇風機『Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン』を4月6日より発売することを発表した。あわせて、ミスト機能付きコードレスポータブル扇風機『Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン』に新色4色を追加し、同日より発売する。

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『Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン』は、羽根のない構造ながら最大20m先まで送風可能なタワー型扇風機だ。

ブレードの2か所の吹出口をそれぞれ自由に回転できる仕組みを採用しており、2方向への同時送風に対応する。ブレードを縦方向から横方向に回転させることで水平送風も可能で、吹出口の回転と最大180°の自動首振りを組み合わせることにより、360°全方位への送風を実現した。

風量は10段階で調整でき、高性能なBLDCモーターを搭載。送風モードは「おやすみ」「ブースト」「リズム」の3種類を備える。本体を横向きに回転させることで全身を包むような送風を行う「エアブランケット」機能も搭載し、就寝時の使用にも配慮した設計となっている。最小40dBAの静音性を実現しており、深夜の寝室やデスクワーク時にも使用しやすい。

羽根のない構造のため指や毛を巻き込む心配がなく、本体下側に重心を置いた「低重心・防転倒設計」を採用。

空気の取り込み口のフィルターはワンタッチで着脱でき、水洗いにも対応する。カラーはチャコールグレーとホワイトの2色展開で、市場想定価格は34,980円（税込）。

一方、『Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン』は、最大12時間稼働するバッテリーを搭載したミスト機能付きのポータブル扇風機だ。

タンク一体型で、水を入れてミストボタンを押すだけで超微細なドライミストを噴射でき、気化熱効果により最大2℃の温度低下が見込める。風量は6段階で調整可能で、最大20m先まで送風できる。IPX5の防水性能とUV耐性を備えており、屋外での使用にも対応する。

今回新たに追加されるカラーはアイボリー、グリーン、ピンク、パープルの4色となる。既存のグレー、ホワイトに加え、SharkNinja公式オンラインストア限定色のブルーを含めた全7色展開となった。市場想定価格は19,800円（税込）。

いずれの製品も全国の家電量販店、インターネットショップ、SharkNinja公式オンラインストア等で販売される。（文＝リアルサウンド編集部）