タレントの北斗晶（58）が17日、ブログを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんら家族で訪れたハワイでの“不運”な出来事を明かした。

【映像】ハワイ旅行中の北斗晶の初孫・寿々ちゃん

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラー・凛（33）夫婦の間に誕生した寿々ちゃん。北斗はSNSで寿々ちゃんと過ごす日常の様子や顔出しショットを公開しており、「見つめ合う2人がステキ過ぎです」「お姉さん顔で美人さんですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

2歳の初孫とのハワイ旅行で“不運”

2026年3月17日のブログでは家族でハワイを訪れたことを報告。夫の佐々木健介（59）と寿々ちゃんの3人で過ごした“不運”だった1日について、「じーちゃんとばーちゃんといい子でお留守番のすーちゃんの1番の楽しみは海とプールで泳ぐこと。だけど…これじゃね〜。『ばーちゃん海いく!?』とつたない言葉で聞いてくるので可哀想なくらいでした。『あした、海行こうね〜!!』とも嘘つける状態じゃない天気予報で。睡眠時間削って、頑張って働いて高い金出して、Hawaiiに行ってこれとは」とつづり、部屋から雨が降る外の景色を見ている寿々ちゃんの写真を添えて、天候に恵まれなかったことを明かした。

この投稿には「せっかくの休み、旅行大変でしたね。すーちゃんも残念でしたね」「寿々ちゃん、背が伸びてすっかりお姉さんになりましたねぇ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）