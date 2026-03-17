水道管の漏水事故により、呉市で続いていた断水は17日の午前7時までにすべての地区で解消されました。



断水が続いていた呉市音戸町。17日午前9時すぎ、夫婦二人で暮らす家庭に行ってみると…。



■住民

「しっかりお湯も水も出る。午前6時くらいにトイレに行ったら自動で水が出て良かった良かったと。」



呉市の音戸・倉橋地区で続いていた断水は、復旧工事が終わり約48時間ぶりに全て解消しました。





■住民「これが普通だった、ありがたい。1週間くらいは覚悟していた（断水は）初めてじゃなかったから慌てることなく容器とか持っていた。入浴と洗濯は2～3日に1回でもいいけどトイレが一番大変だった。」今回の事故の原因は水道管の破損です。48年前、江田島市で整備されたもので、老朽化が進んでいました。水道管を管理する団体によると、この場所は2、3年後に取り換え作業を予定していたということです。水道管の耐用年数は一般的に40年とされていて、全国的にみても広島県は老朽化が進んでいます。3年前に大竹市で起きた漏水事故も、70年以上前のものでした。呉市は引き続き、水道管の更新を計画的に進めて行くとしています。【2026年3月17日放送】