九里から「りくろーおじさん」の差し入れ、大学後輩の齊藤汰直も笑顔

広島の松本高明広報が17日、自身のインスタグラムを更新し、同日に行われたオリックスとのオープン戦（京セラドーム）の試合前に、九里亜蓮投手から陣中見舞いの差し入れがあったことを報告した。以前話題になった“元同僚”からのプレゼントに続き、今回は頼れる先輩からの粋な計らいでベンチに笑顔が広がった。

松本広報は「今日も京セラへやってくるといつものように差し入れが笑」と切り出し、大阪名物「りくろーおじさんの店」の品が届いたことを報告した。京セラドームでの試合といえば、4日にオリックスへ移籍した西川龍馬外野手から「551HORAI」の豚まんが差し入れられ、古巣への変わらぬ愛情がファンの間で大きな反響を呼んでいたばかりだった。

今回も西川からのプレゼントかと思われたが、「また龍馬からかと思いきや今日は亜蓮からでした笑」と種明かし。開幕に向けて調整を進める九里からの心温まる差し入れに、亜大の後輩にあたる齊藤汰直投手も大喜びだったようで、投稿では「大学の後輩の汰直も美味しくいただきました 2人ともいつもありがとう」と感謝の思いが綴られていた。（Full-Count編集部）