ベッキーも購入♪こだわりの“無添加”調味料に感心「すごっ」

ベッキーさんが、自身のYouTubeチャンネルに『最強オーガニックスーパーで爆買い＆大暴走！』という動画を投稿。動画では、無添加やオーガニックの商品が大好きだというベッキーさんが、田園調布のオーガニックスーパー「自然市場えころじあ」で買い物をする様子が公開されました。今回はこの中から、「食卓にちょっと出せるようなやつが欲しい」と醤油を探していたベッキーさんが、店長のおすすめで購入した商品を紹介します。

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動画内で、ベッキーさんが購入を決めた商品がこちら！

■三年熟成醤油

森田醤油 / 国産丸大豆さいしこみ醤油 三年熟成醤油 税込589円（公式サイトへ）

国産丸大豆、国産小麦、天日塩を原料に、杉木桶で3年熟成させた、すっきりとした味わいの醤油。

脂ののった魚や淡泊な魚のお刺身にぴったりなのだそう。

■こだわりの味

日頃からグルテンフリーを意識しているというベッキーさんですが、「小麦使うけど、結局なくなるんですよね」と発酵過程でグルテンが分解されるため、醤油を作るのに使われる小麦に関してはそこまで気にしないとコメント。

そして、店長の3年熟成させたという説明に「すごっ」「すごいことだもん。みんな、だって、早く作って、早く出して、早く利益にしたいのに、寝かせようっていうその余裕」と手間暇のかかった商品だと感心していました。

■動画もチェック

動画では、この他にも、たくさんの無添加・オーガニック商品が紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね♪