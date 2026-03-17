優勝チームには今夏の「ジャイアンツカップ」出場権

ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」は14、15日の両日にB〜Dエリアの予選リーグが各地で行われた。少年野球で国内最大規模となる同大会には今回、中学生の部177チーム、小学生の部16チームが参加している。

昨年までは一発勝負のトーナメント形式で実施していた同大会は、より多くの実戦経験を選手たちに積ませる意図から、中学部をリーグ戦方式に変更。東日本ブロックをA〜Dの4エリアに分け、全チームが最低4試合を戦えるようにしている。14、15日はBエリアでファーストステージ18試合、Cエリアでファーストステージ3試合、セカンドステージ39試合、Dエリアでセカンドステージ10試合が実施された。

中学部は各エリア上位8チーム、計32チームがファイナルステージに進出し、トーナメント形式で王者を決定する。優勝チームには今夏の「ジャイアンツカップ」の出場権が与えられる。

◎Bエリア試合結果

［ファーストステージ］

【3月14日】

川越初雁 1-17 諏訪

富岡 7-0 川越初雁

諏訪 4-1 富岡

長野 11-0 北毛

入間 1-11 長野

北毛 10-0 入間

【3月15日】

前橋中央 0-7 太田スバル

太田スバル 5-9 松本

松本 8-0 前橋中央

太田 0-10 桐生

桐生 1-8 千曲

千曲 10-0 太田

藤岡 7-0 坂戸

坂戸 7-6 飯田

飯田 8-10 藤岡

館林 10-0 本庄

本庄 1-13 新潟

新潟 13-8 館林

◎Cエリア試合結果

【3月15日】

［ファーストステージ］

九十九里 6-10 東京城南

九十九里 6-16 浦和中央

東京城南 6-0 浦和中央

［セカンドステージ］

幸手 6-6 船橋

船橋 1-5 江戸川

江戸川 5-1 幸手

大宮七里 7-7 南総京葉

南総京葉 7-3 東京江戸川

東京江戸川 1-4 大宮七里

鴻巣 18-1 印西中央

印西中央 2-5 江戸川京葉

江戸川京葉 9-5 鴻巣

三郷 1-16 千葉幕張

千葉幕張 0-9 江戸川南

江戸川南 10-0 三郷

吉川美南 2-11 京葉下総

京葉下総 7-2 新宿

新宿 4-3 吉川美南

銚子 0-10 志村

志村 0-4 春日部

春日部 8-1 銚子

習志野 1-8 城東

城東 1-3 越谷

越谷 15-0 習志野

流山 0-7 青山東京

青山東京 6-3 草加

草加 3-4 流山

八潮 0-13 大田水門

大田水門 1-1 成田

成田 8-1 八潮

浦和 8-1 品川

品川 1-14 東葛飾

東葛飾 7-0 浦和

浦安 10-0 東京中央

東京中央 3-10 東葛飾中央

東葛飾中央 3-4 浦安

白井中央 16-0 埼京

埼京 6-4 八千代

八千代 8-3 白井中央

市川 0-10 足立

足立 5-4 柏

柏 11-1 市川

◎Dエリア試合結果

［セカンドステージ］

【3月14日】

世田谷南 11-6 相模原

世田谷南 11-7 横浜緑

相模原 15-14 横浜緑

大和南 6-6 あきる野

【3月15日】

横浜南 1-8 神奈川大和

横浜南 4-17 東大和狭山

神奈川大和 1-9 東大和狭山

湘南茅ケ崎 2-1 東京

湘南茅ケ崎 12-6 横浜山手

東京 12-4 横浜山手（First-Pitch編集部）