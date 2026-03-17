メニコン杯B〜Dエリアの予選リーグが行われた【写真：日本少年野球連盟提供】

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優勝チームには今夏の「ジャイアンツカップ」出場権

　ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」は14、15日の両日にB〜Dエリアの予選リーグが各地で行われた。少年野球で国内最大規模となる同大会には今回、中学生の部177チーム、小学生の部16チームが参加している。

　昨年までは一発勝負のトーナメント形式で実施していた同大会は、より多くの実戦経験を選手たちに積ませる意図から、中学部をリーグ戦方式に変更。東日本ブロックをA〜Dの4エリアに分け、全チームが最低4試合を戦えるようにしている。14、15日はBエリアでファーストステージ18試合、Cエリアでファーストステージ3試合、セカンドステージ39試合、Dエリアでセカンドステージ10試合が実施された。

　中学部は各エリア上位8チーム、計32チームがファイナルステージに進出し、トーナメント形式で王者を決定する。優勝チームには今夏の「ジャイアンツカップ」の出場権が与えられる。

◎Bエリア試合結果
［ファーストステージ］
【3月14日】
川越初雁　1-17　諏訪
富岡　7-0　川越初雁
諏訪　4-1　富岡
長野　11-0　北毛
入間　1-11　長野
北毛　10-0　入間

【3月15日】
前橋中央　0-7　太田スバル
太田スバル　5-9　松本
松本　8-0　前橋中央
太田　0-10　桐生
桐生　1-8　千曲
千曲　10-0　太田
藤岡　7-0　坂戸
坂戸　7-6　飯田
飯田　8-10　藤岡
館林　10-0　本庄
本庄　1-13　新潟
新潟　13-8　館林

◎Cエリア試合結果
【3月15日】
［ファーストステージ］
九十九里　6-10　東京城南
九十九里　6-16　浦和中央
東京城南　6-0　浦和中央

［セカンドステージ］
幸手　6-6　船橋
船橋　1-5　江戸川
江戸川　5-1　幸手
大宮七里　7-7　南総京葉
南総京葉　7-3　東京江戸川
東京江戸川　1-4　大宮七里
鴻巣　18-1　印西中央
印西中央　2-5　江戸川京葉
江戸川京葉　9-5　鴻巣

三郷　1-16　千葉幕張
千葉幕張　0-9　江戸川南
江戸川南　10-0　三郷
吉川美南　2-11　京葉下総
京葉下総　7-2　新宿
新宿　4-3　吉川美南
銚子　0-10　志村
志村　0-4　春日部
春日部　8-1　銚子

習志野　1-8　城東
城東　1-3　越谷
越谷　15-0　習志野
流山　0-7　青山東京
青山東京　6-3　草加
草加　3-4　流山
八潮　0-13　大田水門
大田水門　1-1　成田
成田　8-1　八潮

浦和　8-1　品川
品川　1-14　東葛飾
東葛飾　7-0　浦和
浦安　10-0　東京中央
東京中央　3-10　東葛飾中央
東葛飾中央　3-4　浦安
白井中央　16-0　埼京
埼京　6-4　八千代
八千代　8-3　白井中央
市川　0-10　足立
足立　5-4　柏
柏　11-1　市川

◎Dエリア試合結果
［セカンドステージ］
【3月14日】
世田谷南　11-6　相模原
世田谷南　11-7　横浜緑
相模原　15-14　横浜緑
大和南　6-6　あきる野

【3月15日】
横浜南　1-8　神奈川大和
横浜南　4-17　東大和狭山
神奈川大和　1-9　東大和狭山
湘南茅ケ崎　2-1　東京
湘南茅ケ崎　12-6　横浜山手
東京　12-4 横浜山手（First-Pitch編集部）