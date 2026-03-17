リーグ戦“初導入”のボーイズ最大大会「メニコン杯」 14・15日結果…VチームはG杯出場
優勝チームには今夏の「ジャイアンツカップ」出場権
ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」は14、15日の両日にB〜Dエリアの予選リーグが各地で行われた。少年野球で国内最大規模となる同大会には今回、中学生の部177チーム、小学生の部16チームが参加している。
昨年までは一発勝負のトーナメント形式で実施していた同大会は、より多くの実戦経験を選手たちに積ませる意図から、中学部をリーグ戦方式に変更。東日本ブロックをA〜Dの4エリアに分け、全チームが最低4試合を戦えるようにしている。14、15日はBエリアでファーストステージ18試合、Cエリアでファーストステージ3試合、セカンドステージ39試合、Dエリアでセカンドステージ10試合が実施された。
中学部は各エリア上位8チーム、計32チームがファイナルステージに進出し、トーナメント形式で王者を決定する。優勝チームには今夏の「ジャイアンツカップ」の出場権が与えられる。
◎Bエリア試合結果
［ファーストステージ］
【3月14日】
川越初雁 1-17 諏訪
富岡 7-0 川越初雁
諏訪 4-1 富岡
長野 11-0 北毛
入間 1-11 長野
北毛 10-0 入間
【3月15日】
前橋中央 0-7 太田スバル
太田スバル 5-9 松本
松本 8-0 前橋中央
太田 0-10 桐生
桐生 1-8 千曲
千曲 10-0 太田
藤岡 7-0 坂戸
坂戸 7-6 飯田
飯田 8-10 藤岡
館林 10-0 本庄
本庄 1-13 新潟
新潟 13-8 館林
◎Cエリア試合結果
【3月15日】
［ファーストステージ］
九十九里 6-10 東京城南
九十九里 6-16 浦和中央
東京城南 6-0 浦和中央
［セカンドステージ］
幸手 6-6 船橋
船橋 1-5 江戸川
江戸川 5-1 幸手
大宮七里 7-7 南総京葉
南総京葉 7-3 東京江戸川
東京江戸川 1-4 大宮七里
鴻巣 18-1 印西中央
印西中央 2-5 江戸川京葉
江戸川京葉 9-5 鴻巣
三郷 1-16 千葉幕張
千葉幕張 0-9 江戸川南
江戸川南 10-0 三郷
吉川美南 2-11 京葉下総
京葉下総 7-2 新宿
新宿 4-3 吉川美南
銚子 0-10 志村
志村 0-4 春日部
春日部 8-1 銚子
習志野 1-8 城東
城東 1-3 越谷
越谷 15-0 習志野
流山 0-7 青山東京
青山東京 6-3 草加
草加 3-4 流山
八潮 0-13 大田水門
大田水門 1-1 成田
成田 8-1 八潮
浦和 8-1 品川
品川 1-14 東葛飾
東葛飾 7-0 浦和
浦安 10-0 東京中央
東京中央 3-10 東葛飾中央
東葛飾中央 3-4 浦安
白井中央 16-0 埼京
埼京 6-4 八千代
八千代 8-3 白井中央
市川 0-10 足立
足立 5-4 柏
柏 11-1 市川
◎Dエリア試合結果
［セカンドステージ］
【3月14日】
世田谷南 11-6 相模原
世田谷南 11-7 横浜緑
相模原 15-14 横浜緑
大和南 6-6 あきる野
【3月15日】
横浜南 1-8 神奈川大和
横浜南 4-17 東大和狭山
神奈川大和 1-9 東大和狭山
湘南茅ケ崎 2-1 東京
湘南茅ケ崎 12-6 横浜山手
東京 12-4 横浜山手（First-Pitch編集部）