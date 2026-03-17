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新生活ご褒美ですかね？

めったに安くならないApple（アップル）ガジェット。…なんてイメージありますけど、最近のAmazonはわりとぴょこぴょことセール価格になっていたりします。

上手くそのタイミングに飛び込めればば、かなりお得にゲットできます。そして今日もそのタイミング。

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L 57,610円 Amazonで見る PR PR

最新のApple Watch Series 11（GPSモデル）が、11％OFFで5万7610円からと回収の時を迎えています。

心電図、血圧、睡眠など、見えない身体の状況を可視化

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Apple Watchのいいところは、見えない身体のコンディションを可視化したり、予測したりしてくれるところ。

心電図を測ったり、睡眠スコアを記録してくれるってのは昔からそうでしたが、近年では高血圧の兆候を通知にも対応しています。実際の血圧を数値で測れる機能はありませんけど、無自覚な高血圧をお知らせしてくれるので、危険サインに気づけるってわけですね。

また、Series 11ではバッテリー駆動時間も最大24時間と伸びています。

約30分で最大80%まで充電できる急速充電にも対応で、お風呂タイムの間に充電するルーティンを構築しておけば、寝るときも装着したままでOK。睡眠もしっかり測れますぜ！

新生活の始まりと共に、Apple Watchで身体のメンテ＆チェックを。

始めるには絶好のタイミングかと！

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