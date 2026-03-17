2児の母・山田花子「シール帳眺めてます」小学生次男の姿公開「親近感しかない」「コレクションが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】お笑いタレントの山田花子が、3月16日までに自身のブログを更新。次男のシール帳を公開した。
【写真】51歳女芸人「コレクションが素敵」部屋着姿で自慢のシール帳を見つめる次男
山田は3月15日の「お喋りが止まらない」と題した投稿で「ロナウドちゃんがハマっているシール」「シール帳眺めてます」とつづり、次男がシールにハマっていることを報告。「お友達にもらったレアなシールやって 母はずっとシールのお話聞かせれてます」（※原文ママ）と続け、母にもシール愛を熱弁しているとコメントした。
また3月16日には「今朝も」と題した記事で「お兄ちゃんにシールの説明 聞いてあげるお兄ちゃん優しいね爆笑」「ロナウドちゃんの『1枚あげようか？』に丁寧にお断りしていたお兄ちゃんでした」と次男のシール愛の深さが伺えるエピソードを明かし、長男に説明しているショットを披露している。
この投稿には「兄弟のやり取りが微笑ましい」「お兄ちゃんの優しいところも素敵」「親近感しかない」「シール帳のコレクションが素敵」「癒されますね」「ほっこりする」などといった反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳女芸人「コレクションが素敵」部屋着姿で自慢のシール帳を見つめる次男
◆山田花子、次男のシール帳ショット
山田は3月15日の「お喋りが止まらない」と題した投稿で「ロナウドちゃんがハマっているシール」「シール帳眺めてます」とつづり、次男がシールにハマっていることを報告。「お友達にもらったレアなシールやって 母はずっとシールのお話聞かせれてます」（※原文ママ）と続け、母にもシール愛を熱弁しているとコメントした。
◆山田花子の投稿が話題
この投稿には「兄弟のやり取りが微笑ましい」「お兄ちゃんの優しいところも素敵」「親近感しかない」「シール帳のコレクションが素敵」「癒されますね」「ほっこりする」などといった反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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