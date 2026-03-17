GALLERIA、eスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」に協賛「ぶいすぽっ！コラボ PC」リニューアルモデル（開発機）が初公開
【eスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」】 3月21日・22日開催 会場：有明アリーナ
会場：有明アリーナ（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1）
主催：ぶいすぽっ！（株式会社バーチャルエンターテイメント）
□「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」のページ
サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は、3月21日・22日の2日間にわたり有明アリーナで開催されるeスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」に協賛する。
会場では、2026年春受注開始予定の「ぶいすぽっ！コラボ PC」リニューアルモデル（開発機）が初公開され、デザインや仕様を刷新した、実機ならではの質感やこだわりのポイントを会場で体感できる。
また、リニューアルモデルの公開に伴い、「GALLERIA × ぶいすぽっ！コラボモデル」特設ページがティザー仕様にアップデートされた。最新情報は順次公開される。
□「GALLERIA × ぶいすぽっ！コラボモデル」特設ページ
「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」
会場：有明アリーナ（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1）
日時：
［DAY1］3月21日（土） 開場 10時／開演 11時30分／終演 21時（予定）
［DAY2］3月22日（日） 開場 10時／開演 11時30分／終演 20時30分（予定）
※時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
主催：ぶいすぽっ！（株式会社バーチャルエンターテイメント）
企画制作運営：RAGE
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