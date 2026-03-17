【eスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」】 3月21日・22日開催 会場：有明アリーナ

サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は、3月21日・22日の2日間にわたり有明アリーナで開催されるeスポーツイベント「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」に協賛する。

会場では、2026年春受注開始予定の「ぶいすぽっ！コラボ PC」リニューアルモデル（開発機）が初公開され、デザインや仕様を刷新した、実機ならではの質感やこだわりのポイントを会場で体感できる。

また、リニューアルモデルの公開に伴い、「GALLERIA × ぶいすぽっ！コラボモデル」特設ページがティザー仕様にアップデートされた。最新情報は順次公開される。

□「GALLERIA × ぶいすぽっ！コラボモデル」特設ページ

「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」

会場：有明アリーナ（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1）

日時：

［DAY1］3月21日（土） 開場 10時／開演 11時30分／終演 21時（予定）

［DAY2］3月22日（日） 開場 10時／開演 11時30分／終演 20時30分（予定）

※時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

主催：ぶいすぽっ！（株式会社バーチャルエンターテイメント）

企画制作運営：RAGE

□「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」のページ

□「ぶいすぽっ！」のページ

□「ぶいすぽっ！」の公式X

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