女優泉ピン子（78）が、16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。夫の隠し子騒動を振り返った。

この日は演出家でタレントのテリー伊藤とトーク。家族の話題になると、ピン子は「うちの夫が浮気して子ども作っちゃった時、私さ、正直言ってゲイだと思ってたの。うちの夫。本当にゲイだと思ってたの」と赤裸々に振り返った。

1995年、医師の夫に隠し子がいることが発覚。降って湧いた騒動に驚いた様子で「だから子どもがどうのこうのって言われて、どこのお子さんですか？って聞いたんだから」と語った。

自身が記者会見を開いたことについては「それで私は主人とその女の人を守ってあげなきゃと思って記者会見やって」と説明。会見でピン子は号泣したが、この背景には「橋田寿賀子が『あんた、記者会見で泣きなさいよ。大泣きしなさいよ』って」と脚本家橋田寿賀子さんのひと言があったと明かし、「それが裏目に出てさ。別に涙も出ないのに芝居して泣いたの。そしたら大たたかれして。私が作っちゃったんじゃないんだからさ、悪いけど」と苦笑した。

ピン子は「人生いろんなこともやってきたから、別に驚かないし」と振り返っていた。