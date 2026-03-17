ロハスが禁止薬物違反で「80試合の出場停止」…米記者の“誤情報”に「生きた心地がしなかった」ド軍ファン動揺

ロハスを巡る誤情報にファンが動揺した(C)Getty Images

ドジャースの37歳ベテラン、ミゲル・ロハスを巡る情報がファンをざわつかせた。

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米メディア『The Athletic』のエバン・ドレリッチ記者が現地時間3月16日、ロハスが禁止薬物違反により、80試合の出場停止になると自身のXで報じた。しかし、その直後に投稿を削除している。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、投稿の反応は一瞬だったとし、「チャンピオンリングを剥奪しろ！」「ブルージェイズに正義を！」といった声が次々と寄せられたといい、「ドジャースファンの心臓は胃のあたりまで落ち込み、生きた心地がしなかった」と伝えている。