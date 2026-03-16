きょう午前、岐阜市の金華山を登っていた76歳の女性が、すれ違う登山客に道を譲ろうとして岩場から転落し、死亡しました。

【写真を見る】金華山で登山客に道を譲ろうとして…50ｍ下に転落 76歳女性が死亡 標高329メートル 岐阜市

警察によりますときょう午前11時前、岐阜市の金華山にある登山道「東坂ハイキングコース」を登っていた、市内に住む無職･宮崎すぎ枝さん76歳が、下山してきた女性に道を譲ろうとした際、足を踏み外し、そのまま50メートル下に転落しました。

宮崎さんは頭を強く打っていて、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

転落した場所の道幅は75センチほど

岐阜市のホームページによりますと、岐阜市中心部にある金華山は標高329メートル。10の登山道が整備されていて「東坂ハイキングコース」は、山頂までの距離が1.1キロだということです。

宮崎さんは登山靴を履き、一人で金華山を登っていて、転落した場所の道幅は75センチほどだったということです。

金華山ではことしこれまでに5件の山岳事故が発生し、4人がけがをしていましたが、死亡事故は初めてだということです。