質の高いコスプレで定期的にネットを騒がせている人気レイヤー・らいむたそ。そんな彼女が、待望のイメージDVD『らいむたそ リリック』（竹書房）を5月29日にリリースする。 らいむたそ ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 最強ボディの持ち主として知られる彼女だが、イメージ作品への挑戦は久々だ。作中では、ハリのある美しいおっぱいが惜しげもなく披露されており、ファン