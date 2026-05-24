5月16日に岐阜県中津川市に登山に出かけ、行方不明となっている55歳の男性について警察が、24日朝から捜索しています。 【写真を見る】岐阜県・中津川市の山で東京の55歳の男性が行方不明下山予定の日に帰宅せず遭難か警察が捜索 行方が分からなくなっているのは、東京都の55歳の大学職員の男性です。 警察によりますと、男性は5月16日の朝から、1人で中津川市加子母の「小秀山」で登山をする予定で、同じ日の午後4時に下山