とろける半熟風たまご×ベーコン！モスバーガー「とろったまベーコン テリヤキバーガー」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年3月18日（水）から定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアルする。また、リニューアルに合わせて半熟風たまご※1を使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（数量限定、なくなり次第終了）と「チーズベーコン テリヤキバーガー」（期間限定：5月中旬まで）を同日から新たに発売する。
モスバーガーは、「テリヤキバーガー」を日本のハンバーガーチェーンで初めて発売した。本商品は1973年5月の発売以降、50年以上にわたって多くのお客様にご支持いただくと同時に、時代に合わせた味わいにアップデートを行ってきた。
4年ぶり7回目となる今回のリニューアルでは、テリヤキソースの甘さの種類に注目し、上白糖を使用した従来品のはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用することで優しい甘さになるように調整した。
そして、当チェーンの「テリヤキバーガー」最大の特徴である、味噌と醤油のバランスを見直し、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクや旨みの詰まったキレのあるソースに仕上げた。また、今回のリニューアルに伴い、「ダブルテリヤキバーガー」と「ソイテリヤキバーガー」も同時にリニューアルする。
また、リニューアルした「テリヤキバーガー」をより多くのお客様に味わっていただきたいという思いから、2種類のバリエーション商品も同時に発売する。「とろったまベーコン テリヤキバーガー」は、“テリヤキ”に半熟風たまご※1とベーコンを合わせた食べ応え満点の一品。
一方の「チーズ ベーコン テリヤキバーガー」は、チーズのコクとベーコンの燻製の香りを感じられる味わいに仕上げた。どちらも春に旬を迎えるレタスをたっぷりと使用し、みずみずしい食感とテリヤキソースのコクがマッチした、この季節ならではのハンバーガーだ。
■「テリヤキバーガー」（470円）＊リニューアル／定番商品
ジューシーなパティに醤油と味噌（赤味噌、白味噌）がベースのテリヤキソースを絡め、シャキシャキのレタスとハーフマヨネーズタイプを合わせた。1972年の創業時より、日本人の味覚に合うハンバーガーを作りたいという思いから試行錯誤を重ねた末、和の食材である醤油と味噌を使ったオリジナルテリヤキソースを開発している。
リニューアルしたテリヤキソースは、甘さの種類に注目し、三温糖とりんごペーストで優しい甘さを感じられるように変更している。さらに、醤油と味噌のバランスも調整したほか、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクと旨みの詰まったキレのあるソースに仕立てた。160円を追加でパティをダブルに、20円追加でソイパティに変更できる。
※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用している。
■「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（590円） ＊新商品／数量限定
シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、厚切りベーコンと半熟風たまご※1を合わせた。食べ応えのある厚みにカットしたオリジナルのベーコンは、スモークチップの燻製で香りづけをし、店舗でジューシーに焼き上げており、ボリューム満点で贅沢な一品だ。160円を追加でパティをダブルに変更できる。
※1 同社オリジナルのたまご加工品。
※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用している。
■「チーズベーコン テリヤキバーガー」（590円） ＊新商品／期間限定
シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、チーズと厚切りのベーコンを合わせた。燻製の香りが効いたオリジナルのベーコンに、コクのあるテリヤキソースとまろやかなチーズが絶妙にマッチした、食欲をそそるハンバーガー。160円を追加でパティをダブルに変更できる。
※チーズは工場で加熱加工をしている。
※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用している。
＜リニューアル商品概要＞
商品名・価格：「テリヤキバーガー」（470円）
※ +160円でパティをダブルに、+20円でソイパティに変更できる。
販売期間：2026年3月18日（水）〜
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
＜新商品概要＞
商品名・価格：「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（590円）＊数量限定
「チーズベーコン テリヤキバーガー」（590円）＊期間限定
※ +160円でパティをダブルに変更できる。
販売期間：2026年3月18日（水）〜5月中旬
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
■モスバーガー公式サイト
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モスバーガーは、「テリヤキバーガー」を日本のハンバーガーチェーンで初めて発売した。本商品は1973年5月の発売以降、50年以上にわたって多くのお客様にご支持いただくと同時に、時代に合わせた味わいにアップデートを行ってきた。
そして、当チェーンの「テリヤキバーガー」最大の特徴である、味噌と醤油のバランスを見直し、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクや旨みの詰まったキレのあるソースに仕上げた。また、今回のリニューアルに伴い、「ダブルテリヤキバーガー」と「ソイテリヤキバーガー」も同時にリニューアルする。
また、リニューアルした「テリヤキバーガー」をより多くのお客様に味わっていただきたいという思いから、2種類のバリエーション商品も同時に発売する。「とろったまベーコン テリヤキバーガー」は、“テリヤキ”に半熟風たまご※1とベーコンを合わせた食べ応え満点の一品。
一方の「チーズ ベーコン テリヤキバーガー」は、チーズのコクとベーコンの燻製の香りを感じられる味わいに仕上げた。どちらも春に旬を迎えるレタスをたっぷりと使用し、みずみずしい食感とテリヤキソースのコクがマッチした、この季節ならではのハンバーガーだ。
■「テリヤキバーガー」（470円）＊リニューアル／定番商品
ジューシーなパティに醤油と味噌（赤味噌、白味噌）がベースのテリヤキソースを絡め、シャキシャキのレタスとハーフマヨネーズタイプを合わせた。1972年の創業時より、日本人の味覚に合うハンバーガーを作りたいという思いから試行錯誤を重ねた末、和の食材である醤油と味噌を使ったオリジナルテリヤキソースを開発している。
リニューアルしたテリヤキソースは、甘さの種類に注目し、三温糖とりんごペーストで優しい甘さを感じられるように変更している。さらに、醤油と味噌のバランスも調整したほか、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクと旨みの詰まったキレのあるソースに仕立てた。160円を追加でパティをダブルに、20円追加でソイパティに変更できる。
※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用している。
■「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（590円） ＊新商品／数量限定
シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、厚切りベーコンと半熟風たまご※1を合わせた。食べ応えのある厚みにカットしたオリジナルのベーコンは、スモークチップの燻製で香りづけをし、店舗でジューシーに焼き上げており、ボリューム満点で贅沢な一品だ。160円を追加でパティをダブルに変更できる。
※1 同社オリジナルのたまご加工品。
※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用している。
■「チーズベーコン テリヤキバーガー」（590円） ＊新商品／期間限定
シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、チーズと厚切りのベーコンを合わせた。燻製の香りが効いたオリジナルのベーコンに、コクのあるテリヤキソースとまろやかなチーズが絶妙にマッチした、食欲をそそるハンバーガー。160円を追加でパティをダブルに変更できる。
※チーズは工場で加熱加工をしている。
※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用している。
＜リニューアル商品概要＞
商品名・価格：「テリヤキバーガー」（470円）
※ +160円でパティをダブルに、+20円でソイパティに変更できる。
販売期間：2026年3月18日（水）〜
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
＜新商品概要＞
商品名・価格：「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（590円）＊数量限定
「チーズベーコン テリヤキバーガー」（590円）＊期間限定
※ +160円でパティをダブルに変更できる。
販売期間：2026年3月18日（水）〜5月中旬
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
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