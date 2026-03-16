歌手のエド・シーラン（35）が、親友で音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（38）がホストを務めるポッドキャスト番組「Friends Keep Secrets」の最新エピソードに出演、「衛生習慣」に関するトークを繰り広げた。



【写真】セレーナ・ゴメスと結婚したばかりのベニー・ブランコ

事の発端は、昨年9月にセレーナ・ゴメスと結婚したばかりのベニーが、エドに投げかけた「毎日シャワーを浴びているか」という素朴な疑問で、これに対し、現在「ループ・ツアー」で世界を回っている最中のエドは「ああ、大抵は1日に2回浴びているよ」と、ストイックな清潔習慣を告白した。



驚くベニーに対し、エドは愛のあるジョークを交えてこう続けた。 「でも、僕も君と同じタイプだと思うんだ。正直、君は見た目こそ臭そうに見えるけど、実は僕が知っている誰よりも一番いい匂いがする人だ」



この「見た目はアレだが中身は清潔」というエドの絶妙な擁護に、ベニーも「そうなんだ、僕はいい匂いがするんだよ」と満足げに同意。現場に同席していたラッパーのリル・ディッキー（デイヴ・バード）の妻、クリスティンが実際にベニーの手の匂いを嗅いでその事実を証明すると、スタジオは大きな笑いに包まれた。



しかし、話はこれだけで終わらなかった。とばっちりを受けたのは、もう一人のホストであるディッキーで、ベニーから「たまに臭いときがある」と暴露され、自身の体臭について「良いとも悪いとも言えない独特な匂いらしい」と必死に弁解していた。



そしてクリスティンが「エドに二人のへその匂いを嗅ぎ比べてもらおう」と提案するカオスな展開となり、意を決してディッキーのへその匂いを嗅いだエドは、「なんてこった！まるでケツの穴みたいだ。この臭いを消せるものはないの？」と悶絶。トップスターが友人のへその匂いに絶叫するという、ポッドキャストならではの衝撃的なシーンとなった。



ベニーといえば、前回の配信で「足が汚すぎる」と視聴者から総ツッコミを受け、全米放送の『ジミー・キンメル・ライブ！』で靴を脱いできれいな足を証明したばかりだが、今回のエドの「いい匂い」証言は、ベニーにとって何よりの強力なバックアップとなったようだ。