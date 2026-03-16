16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数237、値下がり銘柄数325と、値下がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、イメージ情報開発<3803>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ノースサンド<446A>、ＱＤレーザ<6613>がストップ高。フェニックスバイオ<6190>は一時ストップ高と値を飛ばした。パワーエックス<485A>、日本ナレッジ<5252>、エクストリーム<6033>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、インターネットインフィニティー<6545>など7銘柄は昨年来高値を更新。シンバイオ製薬<4582>、ノイルイミューン・バイオテック<4893>、オキサイド<6521>、ファンペップ<4881>、中村超硬<6166>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓｃｈｏｏ<264A>がストップ安。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>は一時ストップ安と急落した。ＪＳＨ<150A>、キッズスター<248A>、イントランス<3237>、グランディーズ<3261>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>など17銘柄は昨年来安値を更新。モルフォ<3653>、リファインバースグループ<7375>、デリバリーコンサルティング<9240>、スマレジ<4431>、ジェイック<7073>は値下がり率上位に売られた。



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