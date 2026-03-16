女優の芳根京子さん（29）が16日までにインスタグラムを更新。映画『私がビーバーになる時』の上映前イベントに参加した際のオフショットを公開し、ネット上で話題となっている。



【写真】「スタイル良すぎ！」芳根京子さんのショートパンツ×網タイツの絶対領域

『私がビーバーになる時』日本語吹き替え版で、主人公・メイベル役の声優を務める芳根さんは、「『私がビーバーになる時』本日公開です」「ぜひこの春は劇場でもふもふしてください！ 私も見に行くー！！」と映画を宣伝。あわせてアップされた写真では、ファージャケットにショーパン＆網タイツを合わせたブラウンカラーのコーデを披露しており、ビーバーのぬいぐるみを抱えたり、しゃがんだり、両手を広げたりと、さまざまなポーズをとる芳根さんの姿がみられる。



SNSでは、「可愛いぃ そして、スタイル良すぎ」「もふもふ衣装可愛すぎる」「益々、美女に磨きが！」「脚、綺麗すぎます」「美脚が効いた可愛いコーデ最高です」「国宝です、、、」「衣装トップス、ビーバーテイストな色と雰囲気。素敵」「ファッション、カッケー！」「芳根京子ちゃん、このコーデ可愛すぎる」「大人っぽい、レースのストッキング、セクシー過ぎ」などのコメントがあった。



芳根さんは、1997年2月28日生まれ、東京都出身。 2013年に、TVドラマ『ラスト・シンデレラ』（フジテレビ）で女優デビューを果たす。 15年にTVドラマ『表参道高校合唱部！』（TBS）で初主演を務め、16年度後期のNHK連続テレビ小説『べっぴんさん』で、ヒロイン・坂東すみれ役を務めた。 19年3月には、映画『累ーかさねー』、『散り椿』で第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。（芳根京子さんの公式Webサイトより）