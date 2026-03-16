「ちょっとそこまで」に適した街乗り仕様

日常生活のなかで、ほんの少しの距離を移動するだけなのに意外と手間がかかると感じることはありませんか。

歩くにはやや遠く、かといって自動車を使うほどでもない。そうした中途半端な距離をどう移動するかは、多くの人にとって身近なテーマです。

【画像】超いいじゃん！ これが “免許なしでOK”のダイハツ新型「ちいさな四輪モデル」です！（30枚以上）

そうしたニーズに応える新たな選択肢として、ダイハツ工業が2025年8月25日に発表したのが、パーソナルモビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」です。

このe-SNEAKERは、いわゆる歩行領域モビリティに分類される1人乗りの電動車両です。最高速度は6km／hに設定されており、歩道を走行できる点が大きな特徴です。

運転免許は不要で、道路交通法上は歩行者と同じ扱いになります。もちろん歩行者用のルールや標識を守る必要はありますが、日常生活の延長線上で無理なく使える存在として注目されています。

ダイハツはこのモデルを“乗るスニーカー”というコンセプトで打ち出しました。気軽に履いて出かける靴のように、ちょっとした移動を快適にすることを目指したといいます。

その思想は、扱いやすさを重視したサイズ感にも表れています。車体寸法は全長1130mm×全幅645mm×全高985mmで、重量は64kgに抑えられています。

コンパクトな設計により、歩道や狭い通路でも取り回しやすいのが魅力です。最小回転半径は1.43mとされ、小回り性能にも配慮されています。

動力源には25.2Vのリチウムイオン電池を採用し、DC24V・250Wのモーターを2基搭載しています。フル充電時の最大走行距離は12kmです。

日々の買い物や通院、駅までの移動など、生活圏内での利用であれば十分にカバーできる距離といえるでしょう。

歩道を走行するモビリティで気になるのが段差への対応ですが、この点にも工夫が施されています。専用のエアタイヤとサスペンションを組み合わせることで衝撃を抑えつつ、最大7.5cmの段差を乗り越えられる設計です。

さらに最大10cmまでの溝を超えられる構造とし、街中で遭遇しがちな凹凸に対応しています。

バッテリーをフロント側に配置することで前後バランスを整え、安定した乗り心地を実現している点も特徴です。

操作系は二輪車に近いレイアウトです。アクセルは回転式グリップ、ブレーキはハンドル左側のレバーで操作します。

中央パネルには速度やバッテリー残量が表示され、必要な情報をひと目で確認できます。初めて利用する人でも戸惑いにくいよう、表示や操作はシンプルにまとめられています。

シートはアームサポート一体型で、体をしっかり支える構造です。フロントには耐荷重3kgのフックも備わり、買い物袋などを掛けて移動できる実用性も確保されています。

安全面への配慮も欠かせません。急斜面検知機能や後退ブザー、手動走行用のブレーキ解除スイッチなどが搭載され、日常使いを想定した装備が整えられています。

価格（消費税込み）は41万8000円とされ、電動車いす分類のため消費税は非課税です。すっきりとしたデザインも印象的で、年齢や性別を問わず幅広い層に受け入れられる可能性を感じさせます。

ネット上でもさまざまな声が上がっています。「ちょっとした買い物にちょうど良さそうですね」という期待の声がある一方で、「41万8000円は少し高く感じます」と価格に言及する意見も見られます。

また、「6km／hなら歩行者とも共存しやすそうです」と安心感を評価する声や、「12km走れれば日常使いには十分でしょう」と航続距離に納得するコメントもあります。さらに、「段差対応はありがたいです」という実用面への評価、「デザインがすっきりしていて好印象」とスタイルを好む意見、「高齢の親に勧めてみたいと思いました」という家族目線の感想もあります。

ほかにも、「こういう乗り物がもっと普及してほしい」といった将来性に期待する声もあり、関心の高さがうかがえます。