『孤独のグルメ』新シーズン、「まだまだ終わらない」ビジュアル＆初映像解禁
4月3日スタートする松重豊主演ドラマ『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）より、メインビジュアルと、初の映像解禁となる15秒ティザー映像が解禁された。
【動画】「俺は腹が減っているだけなんだ」『孤独のグルメ Season11』15秒ティザー映像
本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気漫画をもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事どころにふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマだ。2012年にシリーズ開始、2025年には松重自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開されたが、ドラマのレギュラーSeasonとしては約3年半ぶりの新Seasonとなる。
メインビジュアルは、「まだまだ終わらない。俺は腹が減っているだけなんだ」と、次なるグルメを求めて店を探すという、これもまた五郎にとっての至高の瞬間を切り取ったビジュアルとなっている。さらに原作漫画のコラージュと合わせて、「孤独のグルメ」にとってのもう一つの主人公である“店”と“料理”がちりばめられている。
また、『孤独のグルメ Season11』の放送決定を記念し、Blu-ray＆DVD BOXの特典映像として収録されている『孤独のグルメ Season10』のメイキングコンテンツなどをTVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開。さらに、新Season放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信予定だ。
ドラマ24『孤独のグルメ Season11』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜24時12分放送。
【動画】「俺は腹が減っているだけなんだ」『孤独のグルメ Season11』15秒ティザー映像
本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気漫画をもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事どころにふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマだ。2012年にシリーズ開始、2025年には松重自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開されたが、ドラマのレギュラーSeasonとしては約3年半ぶりの新Seasonとなる。
また、『孤独のグルメ Season11』の放送決定を記念し、Blu-ray＆DVD BOXの特典映像として収録されている『孤独のグルメ Season10』のメイキングコンテンツなどをTVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開。さらに、新Season放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信予定だ。
ドラマ24『孤独のグルメ Season11』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜24時12分放送。