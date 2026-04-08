人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が8日、自身のXを更新。今後の掲載時期については、「ジャンプ編集部の発表をお待ちください」と呼びかけた。【画像】連載再開は間近！冨樫先生が投稿したクラピカ＆セーラーマーズのイラスト定期的に原稿の執筆中状況を報告しているが、今回は「No.430、人物ペン入れ完了。420話〜の掲載時期はジャンプ編集部の発表をお待ちください。妻から頑張る力をも