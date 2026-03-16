ドミニカ共和国のフリオ・ロドリゲスが“神守備”

■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）

ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表と対戦した。1点ビハインドの5回、中堅のフリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）が、米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の本塁打と思われた大飛球をスーパーキャッチし、球場を熱狂させた。

常夏のマイアミが絶叫に包まれた。1-2の5回1死、米国代表の主将・ジャッジが中堅方向へ特大飛球を放った。本塁打かと思われたあたりだったが、あっという前にフェンスに到達したロドリゲスは、ドンピシャのタイミングでジャンプ。フェンスを越えようかという当たりをもぎ取った。

ジャッジは唖然、球場は騒然、ロドリゲスは猛然と雄叫びをあげた。イチロー氏の“愛弟子”として知られるロドリゲスの神プレーに日本のファンも興奮を隠せなかった。

SNS上には「歴史に残る超絶キャッチ」「エグすぎる」「かっこよすぎて」「震えた」「世界レベルの攻防」「次元が違います」「アツすぎた」「半端ない」「フリオ・ロドリゲスって言ったらイチローの愛弟子くんやないか。師匠にも負けない守備や」といった日本語が並んでいた。（Full-Count編集部）