三田製麺所、春限定「梅つけ麺」発売　刻みカリカリ梅で爽やかな酸味を強化

つけ麺専門店「三田製麺所」は、2026年3月23日（月）から、春の人気メニュー「梅つけ麺」を期間限定で販売する。

【写真】この記事の写真をすべて見る

例年好評の同商品だが、今回は、梅の存在感をさらに高めた。つけだれの梅ダレに加え、麺の上に刻みカリカリ梅をトッピングしたことで、どこから食べても梅の爽やかな酸味が感じられる設計になっている。さらに、鰹節を添えたことで、味わいに立体感もプラス。単なるさっぱり系ではない、“旨みのある梅”が感じられる一杯となった。また、大葉としその実が爽やかな余韻を演出し、濃厚豚骨魚介スープとの絶妙なバランスも実現している。

2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープンした「三田製麺所」。2026年3月現在、全国50店舗を展開している。定番商品の「濃厚豚骨魚介つけ麺」の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、2025年7月からは初の”ラーメンメニュー”「中華そば」も販売を開始した。その他、通販事業やYouTubeでの動画投稿、デリバリー専門店「出前三田製麺所」の立ち上げなど、さまざまな取り組みに挑戦している。

〈梅つけ麺・概要〉

◆販売価格

1,200円（税込）

◆販売店舗

国内の三田製麺所 全店

◆販売期間

2026年3月23日（月）〜5月31日（日）

※数量限定のため、材料がなくなり次第終了となる

※テイクアウト対象商品