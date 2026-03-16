26歳女性経営者が語る恋愛観、月収100万円超えでも「欲しいものはビジネススキル」
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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、街ゆく男女にインタビューを行う動画を公開。登場した20代のカップルは、女性が月収100万円超・貯金6000万円の会社経営者、男性が手取り20万円のジムトレーナーであると明かし、その金銭的なギャップや馴れ初めを語った。
動画に登場したのは、23歳のジムトレーナーの男性と、26歳の会社経営者の女性カップル。女性は「女性起業家のマーケティング支援」を手掛けているといい、自身の月収について「100ぐらいに抑えています」と笑顔で回答。一方、男性は手取りで「20万くらい」と告白した。
さらに貯金額に話が及ぶと、男性が「100万いかないくらい」と答えたのに対し、女性は「私は6000万ぐらいです」とあっけらかんと明かし、インタビュアーを驚かせた。
そんな二人の出会いは、マッチングアプリ「CoCome」だったという。男性は、同アプリの匿名通話機能で「会話が盛り上がって」交際に至ったと説明。女性も、男性の「何気ない優しさ」に惹かれたと語り、「歩いてる時に道を寄せてくれたりとか、スプーンを取ってくれたりとか、そういう小さな仕草」が決め手だったと振り返った。
金銭的な差は大きいものの、男性の誕生日にシャネルの香水をプレゼントするなど、関係は良好そのもの。女性は「ずっとポジティブなので、ポジティブマインドを植え付けてます」と笑い、お互いを尊重し合うカップルの姿が印象的な動画となっている。
動画に登場したのは、23歳のジムトレーナーの男性と、26歳の会社経営者の女性カップル。女性は「女性起業家のマーケティング支援」を手掛けているといい、自身の月収について「100ぐらいに抑えています」と笑顔で回答。一方、男性は手取りで「20万くらい」と告白した。
さらに貯金額に話が及ぶと、男性が「100万いかないくらい」と答えたのに対し、女性は「私は6000万ぐらいです」とあっけらかんと明かし、インタビュアーを驚かせた。
そんな二人の出会いは、マッチングアプリ「CoCome」だったという。男性は、同アプリの匿名通話機能で「会話が盛り上がって」交際に至ったと説明。女性も、男性の「何気ない優しさ」に惹かれたと語り、「歩いてる時に道を寄せてくれたりとか、スプーンを取ってくれたりとか、そういう小さな仕草」が決め手だったと振り返った。
金銭的な差は大きいものの、男性の誕生日にシャネルの香水をプレゼントするなど、関係は良好そのもの。女性は「ずっとポジティブなので、ポジティブマインドを植え付けてます」と笑い、お互いを尊重し合うカップルの姿が印象的な動画となっている。
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