1位は西友買収で注目されたあの企業！

平均年収は1245.2万円

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025【九州＆沖縄地方】」を作成した。

対象は、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県に本社がある企業。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

早速、ランキングを確認していこう。

1位となったのは、福岡県に本社を持つディスカウントストア大手のトライアルホールディングス。平均年収は1245.2万円だった。

25年、大手スーパーの西友を買収したことで話題になった同社。24年3月に東京証券取引所グロース市場へ上場した。

直近の25年6月期まで、25期連続で増収を達成。都市型小型スーパー「トライアルGO」を首都圏に出店し始めたことも注目されている。

2位はRKB毎日ホールディングスで、平均年収は1197.6万円だった。子会社のRKB毎日放送は九州初の民間放送局として1951年に開局した、TBS系列のテレビ局だ。

「年収が高い会社ランキング【九州＆沖縄地方】」では、24年版まで6年連続でトップの座を死守していたが、新規上場でトライアルが1位に躍り出たことで、25年版では2位だった。

3位は福岡県の三井松島ホールディングス。平均年収は1079.8万円だった。ここまでのトップ3社が平均年収1000万円超えとなった。

傘下の企業では、ストローやシュレッダーなど生活消費財の製造・販売、電子部材や送電線用金具など産業用製品の製造・販売、金融事業などを手がけている。創業当初は石炭の生産・販売を行う企業だったが、M＆A（企業の合併・買収）で多角化を進めてきた。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）