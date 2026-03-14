過去ワーストで散った日本の“敗因”　韓国メディアが見た、ベネズエラの豪打が浮き彫りにしたNPB勢の現実「隅田が、そして伊藤が動揺した」【WBC】

痛恨の逆転3ランを打たれ、肩を落とす伊藤(C)Getty Images

日本が敗れた――。井端弘和が「現実」と表現した事実は、小さくない衝撃をもって各国でも広まった。

現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。1次ラウンドを4戦無敗で通過し、ケミストリーも深めていた王者だったが、メジャーの強打者が居並ぶ相手に力負けを喫した。8強で姿を消すのは、五輪とプレミア12を含めた主要3大会で初の出来事となった。

【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した

真っ向勝負で挑んだ。だからこそ、“地力の差”が浮かび上がった。初回に先制されながらも3回までに5点を挙げて逆転に成功した侍ジャパン。だが、主導権を握りたかった中盤に踏み切った継投策が裏目に出た。

5回に2番手で登板した左腕、隅田知一郎がマイケル・ガルシアに2ランを浴びると、1点差となって迎えた6回には4番手としてマウンドに立った伊藤大海も無死一、三塁のピンチを招き、ウィルヤー・アブレイユに痛恨の逆転3ランを被弾。NPBの異彩を放ってきた自慢の投手たちだったが、集中力を研ぎ澄ませ、甘く入った高めをことごとく強打してきたベネズエラ打線の前には通用しなかった。

攻守両面、とりわけ攻撃面でパワー面の違いが浮き彫りになった一戦。すでにあらゆる角度からの分析がされる中で、バリエーションを作りきれなかった中継ぎ陣が「弱みになった」と評したのは、日刊紙『IS Sports』だ。

今大会は開幕前に松井裕樹、平良海馬、石井大智が相次いで離脱。守護神も任せられる中継ぎとして計算していたであろう切り札をことごとく失った。そうした中で日本は、所属球団では先発を任されている隅田や伊藤を“第2先発”としてリリーフ起用していた。