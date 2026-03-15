ティンカー・ベルとチップ＆デールのプリント入り！ベルメゾン ディズニー「ミニ裏毛チュニック」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、きれいなシルエットで体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ミニ裏毛チュニック」
© Disney
価格：3,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL、3L
生地：＜カットソー＞ポリエステル65％、綿35％（ミニ裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞ポリエステル60％、綿35％、ポリウレタン5％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
シルエットが広がりすぎずロンT感覚で着られるチュニック。
中に重ね着をしても、上からジャケットを着てもOK！
ロングシーズンで着ることができ、様々なコーディネートで活躍します。
デザインは「ティンカー・ベル」と「チップ＆デール」の2種類がラインナップ。
ティンカー・ベル
© Disney
『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのチュニック。
黒が基調で大人っぽい雰囲気☆
下部には葉っぱやお花、蝶々や「ティンカー・ベル」のシルエット、ピクシーダストなどがプリントされています。
© Disney
胸元にはさりげなくロゴも。
チップ＆デール
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「チップ＆デール」デザインのチュニック。
どのようなコーディネートにも合わせやすい、カジュアルなカラーがベースになっています◎
「チップ」と「デール」の可愛らしいアートは右裾部分に。
© Disney
「チップ」と「デール」が、チュニックを登っているようなユニークなデザインにもほっこりと癒されます。
＜素材アップ＞
それぞれ、身生地は薄手で着やすいミニ裏毛素材を使用。
© Disney
後ろ身頃が長めなので体型カバーもでき、
© Disney
袖口リブでたくし上げやすいのもうれしいポイントです。
パンツスタイルと好相性！
きれいなシルエットで体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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