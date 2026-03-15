ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、きれいなシルエットで体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニ裏毛チュニック」

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L

生地：＜カットソー＞ポリエステル65％、綿35％（ミニ裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞ポリエステル60％、綿35％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

シルエットが広がりすぎずロンT感覚で着られるチュニック。

中に重ね着をしても、上からジャケットを着てもOK！

ロングシーズンで着ることができ、様々なコーディネートで活躍します。

デザインは「ティンカー・ベル」と「チップ＆デール」の2種類がラインナップ。

ティンカー・ベル

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『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのチュニック。

黒が基調で大人っぽい雰囲気☆

下部には葉っぱやお花、蝶々や「ティンカー・ベル」のシルエット、ピクシーダストなどがプリントされています。

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胸元にはさりげなくロゴも。

チップ＆デール

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「チップ＆デール」デザインのチュニック。

どのようなコーディネートにも合わせやすい、カジュアルなカラーがベースになっています◎

「チップ」と「デール」の可愛らしいアートは右裾部分に。

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「チップ」と「デール」が、チュニックを登っているようなユニークなデザインにもほっこりと癒されます。

＜素材アップ＞

それぞれ、身生地は薄手で着やすいミニ裏毛素材を使用。

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後ろ身頃が長めなので体型カバーもでき、

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袖口リブでたくし上げやすいのもうれしいポイントです。

パンツスタイルと好相性！

きれいなシルエットで体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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