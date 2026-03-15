俳優の渡辺謙が、3月14日、Instagramを更新。投稿した写真が話題になっている。

渡辺がアップした写真は2枚。1枚めは3月13日に開催された「第49回 日本アカデミー賞」授賞式でのもので、映画『国宝』チームの集合写真。同作は最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞など10部門で最優秀賞を受賞。渡辺は同作で優秀助演男優賞を受賞しており、集合写真には李相日監督や吉沢亮、横浜流星ら、出演者やスタッフが写っている。

話題になっているのは2枚めの写真だ。

同じく「日本アカデミー賞」のときのもので、笑顔で自撮りする渡辺の隣には、SixTONESの松村北斗が……。松村は映画『ファーストキス 1ST KISS』で、渡辺と同じく優秀助演男優賞を受賞している。共演歴はないものの、ともにレッドカーペットを歩いた2人だけに、渡辺がツーショットを投稿しても不思議ではない。だが、ファンが注目したのは、この投稿につけられたハッシュタグだ。

それは《#松村北斗 #SixTONESANN まだ #しわしわ じゃない #渡辺謙》というもの。これはどんな意味なのか……。

「『SixTONESANN』は、ラジオ番組『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』のことです。番組には渡辺さんが出演した映画『インセプション』になぞらえ “インセプションラジオ” “インセプ回” という放送回があり、そのなかで『しわしわの渡辺謙さん』という軽いジョークが出てきたことがあります。ハッシュタグは、このことを指していると思われます」（芸能記者）

Xには、

《渡辺謙さんのインスタにも北斗いる 待って、謙さんANN聴いてる…？》

《ヤバいwインセプ回に「しわしわの渡辺謙さん」とか言いまくってたのケンワタナベにバレてるwww》

など、SixTONESファンの驚く声があふれている。

そして、3月14日に放送された『SixTONESのオールナイトニッポン』でも、このことが話題になった。この日の出演は京本大我と田中樹。

田中は「エグいことが起きている」と、渡辺のInstagramについて触れ「漏らしそうです」と驚くと、京本も「ヤバいよね、本当にどういうことなんだろう」と反応。田中は「いつからケン・ワタナベは、俺らが『インセプションラジオ』と謳っていたのに気づいていたのか。うれしいというか、おれはもう怖い」と口にした。

松村から事の経緯を聞いていない2人は、なぜこの写真が撮られたのか、どんな会話が交わされたのかなどを推理し、「よく見ると北斗、『バレちゃった』って顔してる」などと妄想。さらには、「生意気な話だけど、俺はそんな日を夢見てるよ」（京本）と、いつか番組に渡辺がゲスト出演してくれることを希望した。

この熱烈オファー、「世界のケン・ワタナベ」が受ける日は来るのだろうか？