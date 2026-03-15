TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。“ブラック安住”全開のイライラ・トークを展開した。

この日の放送は、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの準々決勝、ベネズエラ戦と丸かぶり。同じAMラジオの文化放送、ニッポン放送がWBCを生中継しているとあって、聴取率の苦戦は必至の状況だった。

安住アナは、オープニングからWBCとの時間かぶりに触れて“イライラ”。番組途中に「リアルタイムで表示されるラジコの利用者数が現在、先週比で90％まで下がりました。ずいぶん一気に下がりましたねえ。なかなか見ない数字ですよ」と明かし、「きょうはXのツイッターなんかで私のことに文句を言ってるヤツは、いちいち噛みついていきますからね。冗談じゃないよ」と宣言した。

そして、「さっきの中東情勢の感想も“中途半端だな”ってね、“久米宏だったらもう少し中東情勢を細かくつまびらかに語ってるだろう。だからお前はキャスターじゃないんだ”なんて書いてるヤツがいたけど、タナカ、ふざけんじゃないよ！なんだよ、俺はこの間、爆笑の太田さんの放送を聴いて感化されちゃったからね。ずっとサンドバックになってても何にもなりゃしないから全部反論してやるよ。なんだよ」と“ブラック安住”全開で大荒れだった。