スター選手の娘や息子が話題になることはよくあるが、“ひ孫”が注目されるというケースはレアかもしれない。インフルエンサーとしてInstagramフォロワー46万人を持つアネ・プスカシュさんは、その名でわかる通り伝説のストライカー、フェレンツ・プスカシュの子孫なのだ。



「マジック・マジャール」と呼ばれたハンガリー代表の主将であり、レアル・マドリードで5度のリーグ優勝、3度のUEFAチャンピオンズカップを制覇したプスカシュ。彼の名は、FIFA主催大会でもっとも優れたゴールを挙げた選手に与えられる「プスカシュ賞」にも残っている。サッカー史で最高のストライカーのひとりだ。





アネさんはインフルエンサーらしいファッション投稿のほかにも、曽祖父プスカシュのアーカイブを称えるような投稿も行なっている。『MARCA』によると本も制作しており、プスカシュがハンガリーでどのような生活を送っていたか、サッカーに限らずレジェンドの人となりを明らかにしたエピソードが語られているという。また、あまり語られることのない監督としての側面にも焦点が当てられており、1977年にチリのコロコロを1年間率いたころの姿も語られているようだ。スポーツ面ではあまり成果はなかったが、当時手に入れたアンデスの国の品々をプスカシュは大切に保管していたことも綴られている。彼女のInstagramには、曽祖父のミュージアムを訪れたときのポストもある。セクシーなファッションに身を包んだ華やかな姿だけでなく、サッカーファンの興味も惹くような内容となっている。