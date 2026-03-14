美人アナウンサー、美デコルテ際立つオフショル姿に視線集中「骨格が神」「韓国アイドルみたい」
【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月13日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが映えるオフショルダートップス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“身長170cm”美人アナ「骨格が神」オフショル姿
瀧山はピンクや水色のハートの絵文字と共に屋内で撮影したリール動画を投稿。オフショルダーの水色のトップスに紺色のデニムを組み合わせたコーディネートを披露した。トップスからは美しい首から肩やデコルテが際立っている。
この投稿に、ファンからは「骨格が神」「韓国アイドルみたい」「透き通るような美肌」「大人っぽくて素敵」「シンプルだけど目を惹かれる」「おしゃれ上級者」「デコルテライン綺麗」などと反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”美人アナ「骨格が神」オフショル姿
◆ 瀧山あかねアナ、オフショルトップス姿披露
瀧山はピンクや水色のハートの絵文字と共に屋内で撮影したリール動画を投稿。オフショルダーの水色のトップスに紺色のデニムを組み合わせたコーディネートを披露した。トップスからは美しい首から肩やデコルテが際立っている。
◆ 瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「骨格が神」「韓国アイドルみたい」「透き通るような美肌」「大人っぽくて素敵」「シンプルだけど目を惹かれる」「おしゃれ上級者」「デコルテライン綺麗」などと反響が寄せられている。
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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