瀧山あかね（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月13日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが映えるオフショルダートップス姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】“身長170cm”美人アナ「骨格が神」オフショル姿

◆ 瀧山あかねアナ、オフショルトップス姿披露


瀧山はピンクや水色のハートの絵文字と共に屋内で撮影したリール動画を投稿。オフショルダーの水色のトップスに紺色のデニムを組み合わせたコーディネートを披露した。トップスからは美しい首から肩やデコルテが際立っている。

◆ 瀧山あかねアナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「骨格が神」「韓国アイドルみたい」「透き通るような美肌」「大人っぽくて素敵」「シンプルだけど目を惹かれる」「おしゃれ上級者」「デコルテライン綺麗」などと反響が寄せられている。

◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール


1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】