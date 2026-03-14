『僕の心のヤバイやつ』第3期制作決定、2027年放送予定 記念イラストも公開
テレビアニメ『僕の心のヤバイやつ』（僕ヤバ）第3期が制作されることが決定した。2027年に放送予定で、あわせてキャラクターデザイン・勝又聖人氏によるお祝いイラストも公開された。
【画像】色っぽい…劇場版『僕ヤバ』初映像化ライブシーンのひなこ
同作は、桜井のりお氏が『チャンピオンクロス』（秋田書店）で連載中の最新作で、コミックス累計発行部数は700万部を突破。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディーとなっている。
テレビアニメは2023年4月に第1期、24年1月に第2期が放送。第2期は「第29回アジア・テレビジョン賞」2Dアニメ部門最優秀賞を受賞するなど、国内外で大きな反響を呼んだ。
公開されたイラストは、市川と山田が肩を寄せ合い、2人合わせてテレビアニメ第3期の“3”をつくるビジュアルで、山田の天真爛漫な笑顔と、市川の照れくさそうなぎこちない笑顔が印象的だ。
現在劇場版が公開中。市川視点でテレビアニメシリーズを再編集し、テレビでは描かれなかった第2期のその後――“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれている。
■桜井のりお氏コメント
みなさん！テレビアニメ『僕の心のヤバイやつ』第3期の制作が決定いたしました！本当に皆様の温かい応援や、キャストの方々、スタッフの1人1人のご尽力のお陰です。心の底から感謝いたします。まさか3期まで作っていただけるとは思っていなかったので、原作8巻でいい感じに締めてしまったのが良い思い出。この先の2人の世界がまだまだ美しく色づいていくことを楽しみに待っています。
【画像】色っぽい…劇場版『僕ヤバ』初映像化ライブシーンのひなこ
同作は、桜井のりお氏が『チャンピオンクロス』（秋田書店）で連載中の最新作で、コミックス累計発行部数は700万部を突破。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディーとなっている。
公開されたイラストは、市川と山田が肩を寄せ合い、2人合わせてテレビアニメ第3期の“3”をつくるビジュアルで、山田の天真爛漫な笑顔と、市川の照れくさそうなぎこちない笑顔が印象的だ。
現在劇場版が公開中。市川視点でテレビアニメシリーズを再編集し、テレビでは描かれなかった第2期のその後――“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれている。
■桜井のりお氏コメント
みなさん！テレビアニメ『僕の心のヤバイやつ』第3期の制作が決定いたしました！本当に皆様の温かい応援や、キャストの方々、スタッフの1人1人のご尽力のお陰です。心の底から感謝いたします。まさか3期まで作っていただけるとは思っていなかったので、原作8巻でいい感じに締めてしまったのが良い思い出。この先の2人の世界がまだまだ美しく色づいていくことを楽しみに待っています。
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