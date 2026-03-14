日曜の昼12時枠で40年余り続いた「アッコにおまかせ！」（TBS）が3月29日で終了。4月からお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）がMCを務める生情報番組「上田晋也のサンデーQ」がスタートすることが発表された。今や“日本一のMC”とも称される上田の起用に業界ではさざ波が立っているんだとか。

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番組公式ホームページによると《一見自分には関係ないと思える国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届ける、ウィークリーの生放送情報番組》だそうだ。民放プロデューサーは言う。

TBSテレビHPより

「上田さんといえば、笑いを生むツッコミのセンスがずば抜けている上に、トーク力に長けた回し術もトップクラスのMCという評価です。日本テレビの『24時間テレビ』やオリンピック番組の顔にもなったくらいですから、日曜お昼の顔になったくらいでは誰も驚きません。TBSも『おまかせ』の次を上田さんに任せたのは、和田アキ子さん（75）に格負けしないこと、そして視聴率を取りたいということからでしょう。お試しやチャレンジといった新番組ではなく、長く続ける覚悟や本気度からの人選だと思います」

非の打ち所がないようだが、なぜさざ波が立っているのだろう。

「他局の番組を見るとわかると思います」

●NHK「のど自慢」12:15〜13:00

●日本テレビ「スクール革命！」11:45〜12:45 内村光良（61）

●テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」12:00〜12:55 ビートたけし（79）

●フジテレビ「なりゆき街道旅」12:00〜14:00 ハナコ（菊田竜大＝38、秋山寛貴＝34、岡部大＝36）

先輩にケンカを売る

「『おまかせ』は長寿番組であることに加え、MCは“芸能界のご意見番”とも言われるアッコさんであり、放送枠はホリプロ枠とも言われていましたから、これまでは上手に住み分けができていました。ところが、上田さんの新番組となると話は変わってきます。同時間帯には先輩芸人であるたけしさんと内村さんの番組があるわけです。先輩たちを潰しに行っているかのように見えます」

当人たちが気にするとは思えないが……。

「実際、2022年に上田さんがMCの『上田と女が吠える夜』（日テレ）がスタートした際、真裏に明石家さんまさんの『ホンマでっか!?TV』（フジ）があり、しかも番組の演出がかつてさんまさんがMCを務めた『恋のから騒ぎ』（日テレ）に似ているとも言われたため、“ケンカを売っている”と揶揄されたこともありました」

さらに……。

「『おまかせ』は11時45分スタートでしたが、『サンデーQ』は10分繰り上げて11時35分スタートになるそうです。これまで内村さんの『スクール革命』と同じスタート時間だったのに、それを早めるわけです。また、番組タイトルも日曜夜に放送されている内村さんの『世界の果てまでイッテQ！』（日テレ）と被る感じもします」

「サンデーQ」にとっては「スクール革命」と「TVタックル」のどちらがライバルとなるのだろう。

最も影響を受ける番組とは

「『スクール革命』は2009年にスタートし、レギュラー陣には内村さんのほかHey! Say! JUMPもおり、幅広い視聴者層を持つ人気番組として定着しています。一方、『TVタックル』は元々ゴールデンで放送されていましたが、16年から日曜昼に移動しました。こちらはブレない安定感が高齢層を中心に支持され、マンネリ化も歓迎されています。しかも『おまかせ』が終了するという報道があってからは視聴率も上がっているようで、衰え知らずの長寿番組として評価を高めています。『サンデーQ』は情報番組ということなので、当面のライバルは『TVタックル』になるのでしょう」

どちらが勝つだろうか。

「『TVタックル』のテレ朝としても、長寿番組VS新番組という対決で、たけしさんが上田に負けたとは言われたくはないはずです。『サンデーQ』の様子を見つつ何らかの新機軸を打ち出してくるかもしれません」

上田の評価は何か変わるのだろうか。

「もし『TVタックル』や『スクール革命』を終了させることができたら、“天下を取った”と言われることになるかもしれません」

日曜昼はなかなかシビアな戦いとなるようだ。

「その戦いの影で最も影響を受けるのは『なりゆき街道旅』になりそうですけど……」

デイリー新潮編集部