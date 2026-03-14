TDL、カスタマイズは全12通り！ 自分好みの味が楽しめる「パルパルーザ・パルフェ」食べてみた＜実物レポ＞
東京ディズニーランドは、4月9日（木）から6月30日（火）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催します。これに先駆け、3月9日（月）からスペシャルメニューが販売。中でも、ベース、ソース、トッピングの3つのカテゴリーを自分好みに組み合わせられる「パルパルーザ・パルフェ」が見た目も味も最高だったのでレポートします。
【写真】味変してさらにおいしい！ パルフェにトッピングをかけた様子
■“好き”を詰め込めるカスタマイズ
ワールドバザールにあるアイスクリーム専門店「アイスクリームコーン」で販売中の「パルパルーザ・パルフェ」は、ベース2種、ソース3種、トッピング2種の中から1つずつ好きな味を選んで、お気に入りの組み合わせが楽しめる一品。
用意されているベース、ソース、トッピングの種類は以下の通り。全部で12通りの組み合わせがかないます。
★ベース…ピーチ＆ベリーゼリー／マンゴー＆ブルーゼリー
★ソース…ラズベリー／トロピカルフルーツ／チョコレートシロップ
★トッピング…カラフルポップシュガー／ドライストロベリー＆ビスケット
今回は、おすすめの組み合わせ“ピーチ＆ベリーゼリー＋ラズベリー＋ドライストロベリー＆ビスケット”と“マンゴー＆ブルーゼリー＋トロピカルフルーツ＋カラフルポップシュガー”の2つを試食させてもらいました。
■ピーチ＆ベリーゼリー＋ラズベリー＋ドライストロベリー＆ビスケット
芳醇な香りがふわっと広がる桃味の生地に、甘酸っぱいラズベリーソースがかかったミルキーなソフトクリームと、桃の果肉やベリーゼリーを合わせた一品。
ごろごろ入った桃の果肉やフレッシュなベリーゼリーをスプーンですくい、ソースがたっぷりかかったソフトクリームと一緒に頬張ると、フルーツのジューシーな味わいが口の中いっぱいに広がっておいしい！
ボリューム満点な見た目と濃厚なソフトクリームに完食できるか不安でしたが、ドライストロベリーのほのかな酸味とビスケットのサクサクとした食感がアクセントになり、最後まで飽きずに食べることができました。
■マンゴー＆ブルーゼリー＋トロピカルフルーツ＋カラフルポップシュガー
マンゴーの果肉やブルーゼリーにトロピカルフルーツ味のソースをかけたソフトクリームとハートや星などポップでかわいいシュガーを重ね、チョコ味の生地で包んだ本商品は、爽やかな見た目も美しい組み合わせ。
チョコの味と香りをしっかり感じられる生地がいい仕事をしており、フレッシュなマンゴーやブルーゼリー、トロピカルフルーツソースでまとまった爽やかな味わいに食べ応えがプラスされていました。カラフルポップシュガーのカリカリとした食感も楽しく、こちらもあっという間に完食。
ちなみに、トッピングは別添えで付いてくるので、味変として途中からかけてもOK。さらに単品販売も実施されているので、追いトッピングしたり2種類どちらもかけた贅沢なパルフェを作ることもできます。
■お土産もカスタマイズ
また、「ペイストリーパレス」では、好きなケースとお菓子を選んで自分だけの「パルパルーザ・パルフェ」を作ることが可能に。
ゲストはまずパフェカップまたはポーチを選んで12種類の中から10個のお菓子を詰めます。カップもポーチも、お菓子に囲まれたヴァネロペやミッキーマウス、チップとデールのデザインがかわいすぎて迷う！ どちらも、お菓子を食べ終わった後も日常アイテムとして使えるのがうれしいポイントです。
ケースを選んだら、クッキー、グミ、おせんべい、チョコレートクランチの中から10個選ぶのですが、種類が多すぎてここでも悩むことに。ヴァネロペの形をしたクッキーや間違いなくおいしい塩バタースコッチ風味のチョコレートクランチなど、豊富なラインナップはお土産としても喜ばれそう。
パフェカップを選んだ場合は、最後にレジでフタを選んで完成。フタも2種類から選べ、パーク内ではおそろいのカップを並べて写真撮影をしているゲストも見られました。
4月9日（木）からは、パーク全体がとびきり楽しいスウィーツの世界にさま変わりする「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」がスタート！ 一足先にスペシャルメニューやグッズをチェックして、盛り上がる準備をするのはいかが？
■“好き”を詰め込めるカスタマイズ
ワールドバザールにあるアイスクリーム専門店「アイスクリームコーン」で販売中の「パルパルーザ・パルフェ」は、ベース2種、ソース3種、トッピング2種の中から1つずつ好きな味を選んで、お気に入りの組み合わせが楽しめる一品。
用意されているベース、ソース、トッピングの種類は以下の通り。全部で12通りの組み合わせがかないます。
★ベース…ピーチ＆ベリーゼリー／マンゴー＆ブルーゼリー
★ソース…ラズベリー／トロピカルフルーツ／チョコレートシロップ
★トッピング…カラフルポップシュガー／ドライストロベリー＆ビスケット
今回は、おすすめの組み合わせ“ピーチ＆ベリーゼリー＋ラズベリー＋ドライストロベリー＆ビスケット”と“マンゴー＆ブルーゼリー＋トロピカルフルーツ＋カラフルポップシュガー”の2つを試食させてもらいました。
■ピーチ＆ベリーゼリー＋ラズベリー＋ドライストロベリー＆ビスケット
芳醇な香りがふわっと広がる桃味の生地に、甘酸っぱいラズベリーソースがかかったミルキーなソフトクリームと、桃の果肉やベリーゼリーを合わせた一品。
ごろごろ入った桃の果肉やフレッシュなベリーゼリーをスプーンですくい、ソースがたっぷりかかったソフトクリームと一緒に頬張ると、フルーツのジューシーな味わいが口の中いっぱいに広がっておいしい！
ボリューム満点な見た目と濃厚なソフトクリームに完食できるか不安でしたが、ドライストロベリーのほのかな酸味とビスケットのサクサクとした食感がアクセントになり、最後まで飽きずに食べることができました。
■マンゴー＆ブルーゼリー＋トロピカルフルーツ＋カラフルポップシュガー
マンゴーの果肉やブルーゼリーにトロピカルフルーツ味のソースをかけたソフトクリームとハートや星などポップでかわいいシュガーを重ね、チョコ味の生地で包んだ本商品は、爽やかな見た目も美しい組み合わせ。
チョコの味と香りをしっかり感じられる生地がいい仕事をしており、フレッシュなマンゴーやブルーゼリー、トロピカルフルーツソースでまとまった爽やかな味わいに食べ応えがプラスされていました。カラフルポップシュガーのカリカリとした食感も楽しく、こちらもあっという間に完食。
ちなみに、トッピングは別添えで付いてくるので、味変として途中からかけてもOK。さらに単品販売も実施されているので、追いトッピングしたり2種類どちらもかけた贅沢なパルフェを作ることもできます。
■お土産もカスタマイズ
また、「ペイストリーパレス」では、好きなケースとお菓子を選んで自分だけの「パルパルーザ・パルフェ」を作ることが可能に。
ゲストはまずパフェカップまたはポーチを選んで12種類の中から10個のお菓子を詰めます。カップもポーチも、お菓子に囲まれたヴァネロペやミッキーマウス、チップとデールのデザインがかわいすぎて迷う！ どちらも、お菓子を食べ終わった後も日常アイテムとして使えるのがうれしいポイントです。
ケースを選んだら、クッキー、グミ、おせんべい、チョコレートクランチの中から10個選ぶのですが、種類が多すぎてここでも悩むことに。ヴァネロペの形をしたクッキーや間違いなくおいしい塩バタースコッチ風味のチョコレートクランチなど、豊富なラインナップはお土産としても喜ばれそう。
パフェカップを選んだ場合は、最後にレジでフタを選んで完成。フタも2種類から選べ、パーク内ではおそろいのカップを並べて写真撮影をしているゲストも見られました。
4月9日（木）からは、パーク全体がとびきり楽しいスウィーツの世界にさま変わりする「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」がスタート！ 一足先にスペシャルメニューやグッズをチェックして、盛り上がる準備をするのはいかが？