北欧クオリティの家具や雑貨などが揃うイケア。どの商品も品質が良くお値打ちですが、併設の「スウェーデンビストロ」のグルメもとってもリーズナブルでおいしいんです。今回は、定番ホットドッグやソフトクリーム、体が温まるクラムチャウダーなど、買い物ついでに立ち寄りたくなるコスパ抜群の3品を紹介します。手頃価格なのに満足感のあるメニューは必見です。●ホットドッグ（100円）イケアのビストロの定番といえばホットドッ