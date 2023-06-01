「30MM」×「AC6」コラボよりプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」本日発売！
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス】 3月14日 発売 価格：4,180円
【付属品】
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」を3月14日に発売する。価格は4,180円。
本商品は、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、V.Iフロイトが駆る「ロックスミス」を、同社のロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS」のフォーマットで立体化したもの。
頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造を採用し、ゲーム内同様に「アセンブル」をプラモデルで再現できる。武器は「RF-024 TURNER」、「Vvc-770LB」、「SB-033M MORLEY」、「Vvc-700LD」が付属。「Vvc-770LB」のチャージ攻撃再現パーツが付属する。
V.Iフロイトのマーキングはテトロンシールで再現可能となっている。
【付属品】
・RF-024 TURNER×1
・Vvc-770LB×1式
・SB-033M MORLEY×1
・Vvc-700LD×1
・ジョイントパーツ×1式
・マーキングシール×1
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019
※発売日は流通により前後する場合があります。