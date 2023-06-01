【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス】 3月14日 発売 価格：4,180円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」を3月14日に発売する。価格は4,180円。

本商品は、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、V.Iフロイトが駆る「ロックスミス」を、同社のロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS」のフォーマットで立体化したもの。

頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造を採用し、ゲーム内同様に「アセンブル」をプラモデルで再現できる。武器は「RF-024 TURNER」、「Vvc-770LB」、「SB-033M MORLEY」、「Vvc-700LD」が付属。「Vvc-770LB」のチャージ攻撃再現パーツが付属する。

V.Iフロイトのマーキングはテトロンシールで再現可能となっている。

【付属品】

・RF-024 TURNER×1

・Vvc-770LB×1式

・SB-033M MORLEY×1

・Vvc-700LD×1

・ジョイントパーツ×1式

・マーキングシール×1

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

※発売日は流通により前後する場合があります。