タレントの鈴木奈々が3月12日までに更新したInstagramで、自宅でのセクシーショットを公開し、話題となっている。

「この日、鈴木さんは《今夜もLUNAナイトブラをして寝ます》とハートマーク付きで投稿。《私は日中も着けてます おやすみなさい》と、就寝前のメッセージを発信しました。

このブラジャーは、彼女が2019年からアンバサダーを務めるナイトブラブランドで、プライベートでも愛用していることをアピールしたようです」（芸能担当記者）

そのメッセージに併せて掲載されたのが、自宅キッチンで撮影された“美バスト”の写真だ。

「ラベンダー色の薄手のカーディガン姿で、胸の美しい谷間が見えていました。ボトムスはベージュ系のショートパンツと、ラフなスタイル。髪はブラウン系のミディアムボブで、丸いフレームの眼鏡も印象的でした」（同前）

白いキッチンカウンターの左右に手をつき、体を斜めに傾けながらカメラを見つめる“あざとかわいい”小悪魔ショットに、コメント欄には

《めっちゃかわいい》

《奈々ちゃん、ナイスバディ》

と絶賛の声が相次いだ。

芸能プロ関係者が語る。

「注目されているのは、やはり最近、話題となった都内の“3億円豪邸”で写真が撮られていることでしょう。2025年9月放送の『全力!脱力タイムズ』（フジテレビ系）で、購入したことを初告白して以来、鈴木さんは再びテレビでの露出を増やしています」

その復活戦略も、彼女らしいものだった。

「2025年11月17日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）では『35年ローン』『頭金1億5000万円』など、さらに詳しい事情を語っています。

2026年1月6日放送の『ザ!世界仰天ニュース』（同）では自宅の写真をテレビで初公開し、広いリビングやダイニングが話題になりました。2月27日放送の『ザ・共通テン!』（フジテレビ系）ではクローゼットを初公開するなど、少しずつ家の様子を見せています」（同前）

2012年、年間約350本のテレビ出演を記録し、ニホンモニターが発表する「ブレイクタレントランキング」女性部門1位に輝いたこともある鈴木。だが近年は仕事が激減し、影も薄くなっていた。

「2021年6月放送の『マツコ会議』（日本テレビ系）では、マツコ・デラックスさんに『私みたいなのはもう求められていないんじゃないか』と言いながら、号泣するシーンがありました。マツコさんに激励されていましたが、芸能界をサバイブしていく術は長けています。

先ほどの“小出し”戦略もそうですが、3月8日放送の『ダマされた大賞 30回記念SP』（日本テレビ系）でも、『最先端技術ドッキリ』のコーナーに出演し、燃え盛る炎に見えるものの、実際はまったく熱くない“火の海”に飛び込む仕掛けに対し、本当に熱いかのようにリアクションして、爆笑を誘っていました。駆け出しの女性タレントが挑むような仕事もいとわず、体当たりで挑む姿に好感を持たれ、うまく再ブレイクのチャンスをつかめたようです」（同前）

この様子なら、豪邸のローンも早期返済できそうだ。