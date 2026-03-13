元ジャンポケ斉藤の妻・瀬戸サオリ、ハンバーグメインのおぼんご飯公開「お店で出てきそう」「盛り付けも丁寧で素晴らしい」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】お笑いコンビ・ジャングルポケットの元メンバーである斉藤慎二の妻でタレントの瀬戸サオリが3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。食事メニューを公開した。
【写真】元ジャンポケ斉藤の妻「お店で出てきそう」ハンバーグ・エビフライ・炊き込みご飯…豪華おぼんご飯
瀬戸は「本日の献立」「まいにちごはん」と記し、木目調のおぼんトレーの上に並んだ料理の写真を投稿。きつね色に揚がったポテトとエビフライ、コーンとブロッコリーを添えたハンバーグをメインに、だし汁に浸した「揚げ出し豆腐」、茶色く色づいた「炊き込みご飯」「長ネギとわかめのスープ」、デザートとして半分にカットしたいちごと、彩り豊かで栄養バランスの整った食事を披露している。また「今日のごはんなに？って毎日楽しみにしてくれてうれしい！」ともつづっている。
この投稿に、ファンからは「子どもが喜ぶご飯」「愛情たっぷりなのが伝わる」「お店で出てきそう」「盛り付けも丁寧で素晴らしい」などの声が上がっている。
斉藤と瀬戸は2017年に結婚。2019年11月に第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀬戸サオリ、栄養バランスの整った食事メニュー披露
◆瀬戸サオリの投稿に「お店で出てきそう」の声
