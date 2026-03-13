2児の母・青木裕子、長男の小学校卒業式に向けた新ヘア公開「綺麗なママ」「柔らかい雰囲気が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】フリーアナウンサーの青木裕子が3月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「だいぶ印象変わる」息子卒業式に向けてバッサリカット
青木は「伸ばしていたんですけど、伸ばしているんですけど、長男の卒業式に綺麗にアレンジできる自信がなかったので、起きてそのまま行ける髪にしてくださいとお願いしました」新しいヘアスタイルを披露。長男の卒業式に向け、鎖骨の辺りまでの長さだった黒髪をカットし、肩上のボブカットに切り揃えている。
投稿に「＃月一美容院」とハッシュタグを付け「後ろ姿ペタってならないように、はねないように、うねらないように…とりあえず難所を超えたらまた伸ばします！」と意気込んでいる。
この投稿に、ファンからは「卒業式おめでとう」「綺麗なママ」「似合ってる」「素敵なお母さん」「だいぶ印象変わる」「柔らかい雰囲気が素敵」「印象変わる」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
