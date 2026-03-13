『Mステ』に“活動休止前最後のテレビ出演”含む豪華8組が登場！竹内涼真は番組初歌唱

本日3月13日（金）放送の『ミュージックステーション』には、8組のアーティストが登場。

竹内涼真がMステ初歌唱。4月4日（土）に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌『ラストチャンスサルベーション』を共演キャスト陣とともに披露する。

【写真】竹内涼真、HY、RIP SLYME…本日出演のアーティスト全8組

1992年公開の映画『奇跡を呼ぶ男』を原作としたミュージカルで、ブロードウェイにも進出した、ゴスペル調のソウルフルなナンバーが物語を彩る作品。竹内は2021年以来、5年ぶり2作目のミュージカル出演で主演を務める。

Mステ初歌唱に「とにかく楽しみたい」と竹内。「チームみんなで僕らの作品の楽しさが伝わるように楽しみます。僕らのグルーヴ感に注目してください」と呼びかけた。

◆HYが6年ぶり出演！

HYは6年ぶりにMステ出演。2008年にリリースされた大ヒット曲『366日』のデュエットバージョンを披露するほか、Hey! Say! JUMP・伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌で、新里英之（Vo＆Gt）がドラマのために書き下ろした『Swing Swing Heart』を披露する。

「久しぶりのMステなので思いっきり楽しみたいです」と新里。2008年発表の5thアルバム『HeartY』に収録された切ない失恋ソングで、数多くのアーティストにカバーされ幅広い層に愛され続けている『366日』の披露についても名嘉俊は、「HYの代表曲の1つでもあるこの曲を、愛を込めて届けます」、仲宗根泉も「この曲は何度も歌ってきていますが、Mステは久しぶりなので、ぜひドラムやベースに注目してください」、許田信介も「色んな方が、歌って寄り添い、育ててくれた名曲なので、その当時を思い出して観て聴いていただけたらと思います」とコメントを寄せている。

また、『Swing Swing Heart』については「恋をした時に揺れ動く気持ちを表現したジェスチャーダンスをサビでやります。簡単なので見ている皆さまにもやってほしいです」と新里。仲宗根も「普段はあまり歌わない裏声をベースに歌っているので、初見はHYとは思わない方も多いと思いますが、それがまたいいので聴いてください」と呼びかけている。

◆RIP SLYMEが活動休止前最後のテレビ出演！

3月22日をもって活動を休止するRIP SLYMEが最後のテレビ出演。5人での活動再開後初となるシングル『どON』と、2001年リリースの名曲で“人それぞれの人生の大切さや、人とのつながり・共有の大切さ”を等身大の言葉で届ける楽曲『One』をMステで25年ぶりに披露する。

ほかにも、櫻坂46は二期生・藤吉夏鈴がセンターを務めることで大きな話題を呼んでいる『The growing up train』を。Da-iCEは1月14日リリースのアルバム収録の表題曲『TERMINAL』を披露。

Travis Japanは七五三掛龍也が出演するオシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌『陰ニモ日向ニモ』をテレビ初披露する。

M!LKはBillboard JAPAN Hot 100において総合首位を獲得し、SNS総再生回数がリリースから約2週間で1億回を突破した『爆裂愛してる』を。そして優里は、竹内涼真主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』の主題歌『世界が終わりました』を竹内本人が見守るなかテレビ初披露する。

◆出演アーティスト

HY：『366日（Official Duet ver.）』『Swing Swing Heart』

櫻坂46：『The growing up train』

Da-iCE：『TERMINAL』

竹内涼真：『ラストチャンスサルベーション（ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』より）』

Travis Japan：『陰ニモ日向ニモ』

M!LK：『爆裂愛してる』

優里：『世界が終わりました』

RIP SLYME：『どON』『One』